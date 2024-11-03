东软解决方案论坛2024在武汉开幕

人民网北京11月3日电 （记者刘颖颖）11月1日，东软解决方案论坛2024在武汉东软软件园举办。论坛上，东软展示了解决方案智能化战略的阶段性成果，围绕医院高质量发展、医疗数据价值化、城市人力资源发展和智慧养老服务，发布了多款智能化时代的创新型解决方案。

东软集团创始人、董事长刘积仁在开幕论坛演讲中谈到，在智能化时代，数据和智能不断催生解决方案走向生成式，创造出更多新的数字化物种。解决方案成为城市新基础设施，成为城市资源的挖掘者、聚合者和展现者。智能化时代的解决方案也是数据价值的表达方式，成为一种服务，并更加强调生态的构建。此外，智能化时代，传统的用户正从信息技术的使用者，转变为新生态和新商业模式的创造者、新价值的创造者。

在医疗健康领域，为帮助医院提升服务质量、效率，满足民众对优质医疗服务的期待，东软推出了医院高质量发展解决方案。该解决方案以数据为芯，通过数据和业务治理的双循环、AI的全面赋能，打造医院高质量发展核心引擎，驱动业务系统与管理系统的全面升级和深度一体，全面刷新智慧医疗、智慧服务、智慧管理、智慧医联体四大领域方案。

医疗数据价值化解决方案通过数字化、智能化技术帮助医院发现最佳的医疗实践和方法，解决医疗的公平和同质化等问题，充分整合东软医疗大数据智能平台，支撑医院客户有效开展多模态医疗数据驱动的医疗科研创新工作，积极探索健康医疗新方法，并通过智慧医院建设、区域均衡布局医院网络、医疗设备捆绑“三位一体”的数字化、工程化研究成果，助力紧密型医共体、医疗集团和医疗机构提升医疗质量、患者体验、医院管理、临床科研，实现医疗服务同质化。

在智慧城市领域，东软推出城市人力资源发展平台。该平台旨在打造精准、高效、可持续的城市就业基础设施，构建以城市为核心的城市人力资源发展生态，通过全面整合产业、培训与就业环节，形成无缝衔接的闭环体系，充分发挥政府对城市人力资源发展的服务和保障作用，助力政府进行合理的人力资源规划和战略部署、人才培训与评估的实施与监督、劳动者权益保障等，打造城市人才管理的新模式、新生态、新范本。