聚焦五大着力点 探索数智化赋能养老产业新路径

人民网北京11月3日电 （记者刘颖颖）为进一步释放养老产业发展新动能，探索数智技术赋能实践的创新路径，人民网舆情数据中心、人民在线品牌研究院近期发布了《数智化赋能养老产业发展社会评价》研究报告。

《报告》主要分为三部分，包括数智化赋能养老产业的发展现状、数智化赋能养老实践的社会评价、数智化赋能养老产业变革的策略创新。

《报告》认为，当前我国养老产业主要涉及医养康养、助老适老、金融产品、权益保护及老年文化等主要方向。数智技术的赋能是应对养老服务市场新需求的必由之路，能够破题传统养老服务痛点，成为养老产业升级基石。

《报告》提出，未来数智化赋能养老产业的实践可在政府引领下，探索城市智慧养老平台建设，需在提高产品供给效能、增强资源集成能力、提升银龄数字素养、助力智能服务升级、筑牢智能监管屏障等方面持续发力。在养老服务产品供给方面，应挖掘老年人群特质、洞察老年人群需求、重视场景应用、增强产品实用性、提高供需适配性；在养老服务平台建设方面，应汇聚多元主体、丰富平台功能、打破信息壁垒、提升模块设计科学性；在提升老年人数字素养方面，可探索科普传播下基层、社区组织教育、新媒介形态传播、加强代际沟通等方式；在养老机构服务升级方面，需增加智能化投入、吸纳专业服务人才、打造服务生态；在智能服务监管方面，则需增强养老服务监管制度的适应性、完善行业标准及产品服务规范、构建养老服务数据治理体系、探索数智技术赋能监管实践。

据悉，《报告》由人民网舆情数据中心、人民在线品牌研究院编制。人民在线品牌研究院立足数字化时代品牌战略的新思维，专注城市形象及活动IP打造、企业品牌营销与落地执行、民族品牌“出海”策略研究咨询等。