新华社北京10月22日电 题：霜降时节注意这些健康提示

新华社记者李恒、董瑞丰

10月23日将迎来二十四节气中的霜降节气。霜降节气虽时至深秋，但“秋燥”并未完全消退，公众应如何养生？日常起居和饮食调养需要注意什么？家长应如何识别并有效预防孩子患上支气管肺炎？国家卫生健康委22日以“时令节气与健康”为主题召开新闻发布会，就相关问题进行解答。

饮食以温润平和为主

“霜降时节，不仅有秋燥，还有寒凉，需要温润濡养人体的正气。”中国中医科学院西苑医院主任医师张晋在发布会上介绍，日常起居要早睡早起，顺应阳气的收敛，时刻关注天气变化，适时增添衣物，注意保暖。饮食方面当以温润平和为主，如山药、红薯等，注意调理脾胃。

增豆添奶对于提高膳食质量、促进健康等十分重要。北京协和医院主任医师于康在发布会上表示，大豆及其制品营养价值较高，蛋白质含量丰富，属优质蛋白质。常吃大豆及其制品对儿童青少年生长发育有益，在一定程度上可降低成年人心血管疾病和女性乳腺癌发病风险。豆腐等大豆制品口感细软，易于老年人消化和吸收，有助于为老年人补充优质蛋白质，延缓老年人肌肉衰减。

现在接种流感等疫苗来得及

霜降时节气温骤降，身边得流感等呼吸道传染性疾病的患者多了起来。

“现在接种流感等疫苗来得及，在整个流行期间都可以接种。”北京市疾病预防控制中心研究员张代涛在发布会上表示，个人接种疫苗可以有效降低发病和重症风险。建议大家尽早完成流感疫苗的免疫接种。

专家提醒，在接种流感疫苗前，应对自己的健康状况进行评估，避免在发热或急性发病期接种疫苗。此外，在日常生活中仍要做好个人防护，养成勤洗手、不随地吐痰等良好卫生习惯。

“支气管肺炎是儿童时期常见的肺炎类型之一，寒冷季节多发，且多见于一些低龄儿童，尤其是3岁以下的孩子。”北京儿童医院主任医师王荃在发布会上表示，孩子一旦发生支气管肺炎，建议家长带孩子及时就医。家长应遵照医嘱，规范使用药物，不要自行停药或随意增减药物剂量，合理服用退热药。同时，要注意合理膳食，锻炼身体，保证正常作息，促进恢复。

重视其他传染性疾病防治

诺如病毒感染在秋冬季比较常见。张代涛介绍，诺如病毒感染是一种自限性疾病，以腹泻、腹痛、呕吐、恶心等症状为主。

如何预防诺如病毒感染？专家建议，个人与家庭成员在日常生活中要保持良好的手卫生，注意饮食卫生，做好居家环境清洁消毒，定期开窗通风。此外，要保持健康生活方式，规律作息、合理膳食、适量运动，以增强身体对病毒的抵抗力。

“秋冬季也会有手足口病的发生。”王荃介绍，手足口病是由肠道病毒感染导致的一种儿童常见的传染病，5岁以下的孩子多发，主要传播方式是密切接触和呼吸道飞沫传播。

专家建议，手足口病流行期间，不要带孩子去人员密集、空气不流通场所，适龄儿童接种相关疫苗有利于防止重症手足口病发生。