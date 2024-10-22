霜降时节儿童应该注意哪些健康问题？专家解答

人民网北京10月22日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答记者提问。

北京儿童医院主任医师王荃表示，霜降意味着冬季即将到来，此时气温低、天气干燥，孩子容易发生呼吸道和消化道的疾病，尤其是感染性疾病，包括流感、支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒、轮状病毒、诺如病毒感染等，还有一部分孩子可能会容易发生过敏性疾病。

那么，应该如何预防上述疾病？王荃表示，最关键是家长要做好对孩子的照护，包括适时增添衣物，防寒保暖；注意饮食卫生，尤其是外出饮食时，要注意饮食安全，瓜果蔬菜都要洗净，食品加工注意生熟分开；要合理膳食，营养均衡，荤素搭配、粗细搭配，保证蛋白质的摄入，尤其是现在天气干燥，应该给孩子多喝水，多吃蔬菜和水果，适当运动，锻炼身体，规律作息，并且保证充足睡眠；要注意家庭环境和个人卫生，注意手卫生，勤洗手，不随地吐痰，让孩子养成良好的卫生生活习惯。

王荃说，在呼吸道疾病流行的季节里，尽量不要带孩子去人多、空气不流通的场所。定时通风，如果家里有呼吸道疾病患者，应该尽量和孩子隔开，孩子也尽量不要带病上学。如果孩子有过敏性疾病，要尽量远离过敏源。比如有湿疹的孩子，应该注意皮肤的保湿，穿纯棉衣服，减少湿疹的发生和不适感；如果有过敏性鼻炎的孩子，去郊外和日常情况要注意佩戴口罩。还有就是遵医嘱用药。

王荃提醒，如果没有禁忌症，适龄儿童一定要积极接种疫苗，包括流感疫苗、轮状病毒疫苗等，家里也可以根据孩子的年龄准备适龄的常用药物，包括退烧药、口服补液盐、抗过敏的药物等。