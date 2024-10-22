飞鹤首届全球大脑发育科学峰会北京举办

10月22日，首届谈家桢基金会-中国飞鹤全球大脑发育科学峰会在北京举办。峰会吸引了来自中国科学院、中国工程院、哈佛医学院、耶鲁大学、北京大学、首都医科大学等科研机构与高校的多位专家、学者出席，共同探讨生命早期大脑发育前沿研究与成果。

现场，飞鹤宣布成立全球研发平台，与首都医科大学达成战略合作，并发布首款促进胎儿神经发育的孕妇营养品等最新科研成果。

作为婴幼儿奶粉的代表企业，飞鹤长期专注于大脑发育及营养研究，结合自身所长勇担社会责任，与上海白玉兰谈家桢生命科学发展基金会联合举办本次国际学术盛会，通过跨国研究资源共享和学术思想交流，有效促进产学研医深度融合，加速大脑发育营养研究成果转化，为人类健康事业发展贡献力量。

海内外权威齐聚，共话大脑发育前沿

根据世卫组织定义，生命早期1000天是个体成长和智力发育的“机遇窗口期”，该时期为个人一生的健康发展和认知能力奠定坚实基础。《“健康中国2030”规划纲要》也明确提出，提高妇幼健康水平，加强儿童早期发展。国务院办公厅印发的《国民营养计划(2017—2030年)》中，重点提出“生命早期1000天营养健康行动”。

“大脑发育存在关键期，对人的一生影响深远。”会上，哈佛大学医学院波士顿儿童医院神经学教授贵雄·亨施（Takao Hensch）强调，“关键期大多发生在婴幼儿时期，此时大脑具有极高的可塑性，良好的养育环境和充足的营养补充，将有效促进孩子大脑发育。感谢飞鹤对哈佛波士顿儿童医院的支持，因为对全人类来说，大脑的无限潜力，是最宝贵的资源。”

“中国脑计划”主要参与者、中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林指出，在生命早期，营养为大脑和神经功能发育提供基本的物质支撑，充足、均衡的营养成分摄入，对保障婴幼儿健康成长至关重要。“脑健康是社会福祉的重要基础，也是我们每个个体成长、成人、成才的基础。我们需要社会力量，包括富有情怀的谈家桢基金会、中国飞鹤乳业这样的企业投入资源，进行科学研究。”

中国工程院院士、首都医科大学副校长吉训明认为，脑健康是生命健康的核心，他进一步分析了中国人脑健康现状，肯定了飞鹤的企业责任感，他表示首都医科大学将与飞鹤携手打通科技成果转化“最后一公里”，推动更多科技成果落地。

成立飞鹤全球研发平台，加速创新成果转化

飞鹤始终坚持长期主义，深耕乳制品的创新研发与成果转化，揭榜国家“十四五”重点研发项目，牵头研发“新一代婴幼儿配方奶粉”，围绕母乳与大脑营养、脑-肠轴、大脑认知与疾病干预等领域，产出了一批具有国际先进水平的科研成果。

本次峰会上，中国飞鹤首席科学家蒋士龙介绍了飞鹤最新的大脑发育营养研究成果。目前，该成果已应用在飞鹤全线婴幼儿配方奶粉产品中。

“未来，我们将依托国内北大医学部、江南大学以及美国哈佛BCH等核心科研平台，联合欧洲等地的营养领域合作方，打造覆盖亚、美、欧多个国家与地区的全球研发平台，通过国际合作，加速资源共享、技术创新，推出更优质的大脑营养产品。”蒋士龙表示。

继与北大医学部、哈佛医学院波士顿儿童医院、清华大学脑与智能实验室等顶尖平台合作后，会上，飞鹤与首都医科大学建立了战略合作，双方共同搭建科研合作平台，聚焦全生命周期功能营养和大脑健康研究，围绕成人功能营养产品“爱本”开展研究，拓展全生命周期脑研究，助力国民健康营养改善。

精准营养解决方案，助力生命早期大脑发育

致力于提升公众对大脑发育重要性的认知，飞鹤联合中国优生优育协会、生命时报发布《中国儿童大脑发育白皮书》，通过科学的数据问卷、调查取样，洞察中国家长对早期大脑发育的认知和误区，为婴幼儿健康聪明成长提供科学指导和支持。

从创新“全产业链”模式，守护每一个中国宝宝的口粮安全，到打造“更适合中国宝宝体质”的创新产品，飞鹤始终引领中国乳业前进的方向。飞鹤深耕大脑营养研究，更是响应“健康中国”和万千家庭对下一代健康、聪明成长的美好期许，通过整合产学研医的资源和成果，为婴幼儿聪明健康提供精准营养产品，探索全龄段人群健康长寿的营养科学技术，让人类更聪明、更健康、更长寿。