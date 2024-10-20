中亚“洋中医”赴陕进修：医术不止 文化无界

“这段时间里我接触到了很多新的诊疗手段和传统医学的治疗方法，希望今后我能运用这些中医治疗手法，让我的病人更快康复。”来自哈萨克斯坦的马琳娜是一名反射疗法师，常接触脑病患者的她对针灸、艾灸等传统医学的诊疗方式颇感兴趣，因而专程来到西安深入了解、学习。

在西安中医脑病医院，还有11名来自哈萨克斯坦的青年有同样的目标。随着该院与哈萨克斯坦传统医学专家协会共同主办的“岐黄丝路”2024中医药诊疗技术国际培训班(第五期)正式开班，年轻的医疗从业者们在西安开启了一场中医药学习之旅。

“秦地无闲草，自古多名医”。陕西中医药资源丰富，《黄帝内经》《备急千金要方》等中国经典医学典籍均与此地息息相关。随着中医药文化在海外“越走越远”，众多“洋医生”因此慕名来到陕西，亲身感受中医的魅力。

“这是一位脑出血患者，现在正为他进行火针治疗。火针可以帮助散寒止痛、解除经络的阻滞等。”在成人脑病科室，医生一边向学员们讲解火针治疗的要点与操作步骤，一边进行实操演示。有学员拿出手机详细拍摄下全过程，也有学员在一旁试图争取亲自“上手”的机会。

“用火将针烧到哪个程度最为合适、火针适合治疗哪些疾病……我学到了很多。并且经过体验，这种治疗方式并没有我想象中那么疼。回去后，我会考虑怎样将它运用到我对患者的治疗中。”来自哈萨克斯坦的针灸师阿尼西亚说。

学员中，操着一口流利中文、与医生轻松问答的萨雅显得格外突出。“2015年我入学陕西中医药大学，这个选择最初是源于对中国古装剧里中医诊疗场景的浓厚兴趣。如今看到家乡许多患者表示出对中医的认可与热情，我很为当初的选择开心。”已成为一名针灸师的萨雅再次回到陕西，无比兴奋。

“中医虽然历史悠久，但长久积淀与丰厚底蕴促使它在当代快速发展。所以我不认为毕业是学习的终点，更不愿错过这次进修的机会。”萨雅称，认识中医之初，她惊讶于生活常见植物的药效，也曾震惊一根针瞬间对人体产生的影响，如今的她依然保持着这份新鲜感。“中医不只是一种诊疗方式，也是一种文化传承。”

马琳娜与萨雅想法一致：“我们作为医疗从业人员和中医药的爱好者来到这里学习，再将中医文化带回去，就像两国间的文化使者。能够增进彼此的沟通与交流，是一件非常有意义的事。”

西安中医脑病医院院长宋虎杰介绍，此次培训包括脑出血、脑梗塞等病症的中医药诊治，以及针刺、刮痧、拔罐、推拿等中医特色诊疗技术，通过讲座授课结合临床科室见习培训，将加深学员们对中医药的认知。

“我院近年来多次举办中医药诊疗技术国际培训班，已培养来自俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦等国的‘洋中医’百余名。”宋虎杰说，“我们还计划针对不同学员的需求，制定个性化的培训方案，希望让大家能将所学应用于临床，成为中医药真正的应用者、传播者。”(完)