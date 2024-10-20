斩断“双11”精准营销背后的侵权黑手

一年一度的“双11”提前近一个月启动，多家电商平台要么开始“预售”，要么直接“现货开卖”，积极争夺市场。但有消费者发现，自己似乎被“偷窥”了，各种“精准营销”层出不穷。

“双11”电商购物狂欢节在即，战火已经点燃，而电商平台进行营销也是越来越精准，不免让消费者怀疑自己的个人信息遭到了泄露，处于“裸奔”状态。

事实上，电商平台、商家过度收集个人信息久受人诟病。比如，有部分电商平台记录并使用消费者浏览信息记录进行营销，还有平台将“精准营销”与用户的输入法绑定，通过用户的输入内容，推测用户兴趣，继而开展营销。有些店家为了营销而收集消费者个人隐私信息也是屡见不鲜……平台、商家成了“最懂你的人”，消费者感觉被“偷窥”或“窃听”并非空穴来风。“精准营销”的背后往往存在侵犯公民个人信息的问题。

利用消费者个人信息进行“精准营销”，让消费者个人信息成了不法分子眼中的“富矿”，成了个人信息“黑产”市场争相围猎的“唐僧肉”。电商平台、App利用掌握的庞大用户信息，投放精准广告，进行精准营销，有的还会倒买倒卖公民个人信息，等等。

商家、平台违规收集个人信息，侵犯了用户合法权益，存在严重的安全隐患。近年来，随着相关法律法规的落地与完善，如个人信息保护的法律法规体系日趋完善，相关部门也加大了对移动应用的监管力度，移动应用在收集、使用个人信息时有了明确的规范。而对于App，应用商店也在上架审核阶段把控更为严格……这也让违法违规收集个人信息的情况大幅下降。

但还要看到，仍有不少App存在“违规收集个人信息”的情况，不少消费者的合法权益依然遭受损害。要进一步加大对侵犯用户个人信息违法违规行为的惩治力度，要形成对App等互联网产品的常态化、长效化监管，提高无良App的违法违规成本，让他们得不偿失，要彻底根治“侵犯用户个人信息”这一顽疾，这样也能更好防范问题反弹，更好保护用户合法权益。

消费者也要增强维权意识与个人信息保护意识，不能为了一时便利让渡个人隐私，对侵犯自身合法权益的行为要“零容忍”，要依法维权。全社会要形成各方合力，彻底斩断电商平台、无良商家等伸向用户个人信息的“黑手”，蒙住“偷窥之眼”，捂住“窃听之耳”，堵住每一个既有及可能的侵犯用户个人信息的“漏洞”，才能更好形成保护公民个人信息的有力屏障，给“裸奔”的用户个人信息穿好“衣服”。供图/视觉中国