直播预告：“石”刻关注 防治并举 守护泌尿健康

泌尿系统结石可发生于肾、膀胱、输尿管和尿道的任何部位，但以肾与输尿管结石为常见，其临床表现因结石所在部位不同而有异。为什么有的患者疼痛异常，有的患者无任何感觉？泌尿系统结石该如何治疗，又该如何防止疾病的复发？

10月21日10:00至11:00，杭州市中医院党委副书记、院长、肾外科（泌尿科）主任医师诸靖宇将做客“人民好医生”客户端直播间，为大家详细讲解泌尿系统结石防治相关科普知识。

专家简介：

诸靖宇，杭州市中医院党委副书记、院长；浙江中医药大学杭州临床医学院院长。任中华医学会男科学分会委员、浙江省妇幼健康协会电生理适宜技术专委会主任委员、浙江省医学会男科学分会副主任委员、浙江省医师协会泌尿生殖系肿瘤分会副主任委员、杭州市医学会男科学分会主任委员。

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