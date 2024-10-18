强化协同破解异地养老难

眼下，随着人口老龄化加剧，异地养老、候鸟式养老等服务模式逐渐受到关注。

异地养老的出现是与经济发展状况密切相关的。在我国，经济发达地区聚集了大量养老所需的资源，但受发展重心以及功能设置等因素的影响，中心城市和发达地区养老服务供给成本较高，导致养老服务资源过剩和养老服务供给不足并存。为了有效解决这一问题，就诞生了异地养老。

近年来，区域一体化进程为异地养老奠定了有利的条件，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区大力推动异地养老服务，积极应对人口老龄化，并取得显著成效。

例如，河北省积极承担北京与天津的养老服务转移，为河北优化经济结构和产业转型注入新动力。又如，长三角地区将医疗、交通、养老以及政务服务等领域综合一体化，既打通了异地养老政策壁垒，也带动了异地养老迁入地与迁出地的融合。这一地区以上海为中心，周边省份20个城市的57家养老机构参与异地养老服务供给，提供逾2.5万张床位保障异地养老需求。再如，广西以“标准+规范”推动旅居养老服务发展，积极承接大湾区及国内外异地养老服务需求，变养老优势为经济优势，以异地养老服务推动经济高质量发展。

也要看到，当前受区域发展差异的影响，异地养老服务面临政策标准不一、信息不对称、资源禀赋差异等问题。基于此，应从政策、产业、技术和服务等维度提出相应对策。

优化顶层设计，强化区域养老协同。完善养老服务供给体系，建立“大养老”格局，以异地养老实现在大范围内规划和配置养老资源，进而优化基本养老服务供给和提升养老资源利用效率。推进养老制度体系一体化建设，建立异地养老服务供给补偿机制，打破异地养老政策壁垒，以强有力的政策保障实现区域养老服务协同发展。

转变发展思路，壮大银发经济产业。充分发挥丰富的养老资源以及低成本养老的优势，将银发经济作为产业结构优化和经济转型的重要着力点，积极承接中心城市和发达地区养老服务转移。建立集生活、医疗、教育、旅游、康养于一体的养老服务产业体系，构建区域养老中心，打造地区经济发展新增长点。

信息技术赋能，提升养老服务精度。以信息技术为手段，构建老年人健康监测系统、云医院和养老综合服务平台，推动养老迁入地和迁出地医疗机构的有效衔接，实现医疗资源共享，切实满足异地养老在医疗服务层面的多元需求。加快养老服务智慧化、智能化建设进程，推动技术与养老服务有机融合。

完善基础设施，提高异地养老便利度。异地养老对基础设施具有很强的依赖性，直接影响着异地养老地点的选择。应加快养老机构建设和布局，构建多层次、立体化的养老服务模式，提升异地养老服务可及性。以医养结合为导向，有计划地引导医疗卫生机构转向养老服务供给，突出中医药等在养老服务中的地位，建立异地养老医疗服务体系。打造养老服务综合体，一站式满足老年群体的养老服务需求，提升养老服务获取的便捷性。