让“健身去哪儿”不再成为难题

近年来，随着养生保健理念日益深入人心，全民健身的社会氛围越来越浓厚。与此同时，健身设备器材供给不足的问题也逐渐凸显，上述调查中过半数受访者表示为“健身去哪儿”犯难，就是佐证之一。总体而言，破解难题的关键在于扩大健身资源供给量，打造“15分钟健身圈”，以满足人们就地就近运动健身的诉求。

解读人们“健身去哪儿”的困扰，其中一个共性痛点就是距离运动健身场所太远。这种不方便不仅会拉长人们到达运动健身场地的时间，而且容易挫伤人们的兴趣与积极性。尤其是对于不少年轻上班族而言，他们虽有健身愿望，但因上班辛苦或压力大不免滋生怠惰心理。诚如一位网友所说，到达离她家最近的公园需走20分钟路程，遇到比较热或冷的天气时就懒得出门，她虽然可在自家阳台上跳绳、做操，但总感觉不接地气，且运动得不够充分。

所谓“15分钟健身圈”，是指在城市社区，居民从居住地步行或骑行不超过15分钟范围内，有可供开展健步走、广场舞、球类运动等群众性体育活动的场地设施。在中青报对此开展的专项调查中，仅有15.5%的受访者表示从家到方便运动健身的场地用时在15分钟以内；如果家附近没有方便运动的场地，60.9%的受访者表示会影响运动热情；64.7%的受访者呼吁建设更多群众身边的运动场地设施。

让运动健身成为人们常态化的兴趣爱好和生活方式，就要积极打造“15分钟健身圈”。去年5月，国家体育总局、国家发展改革委、财政部等五部门发布《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》明确提出，到2025年，县、乡、村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。

打造“15分钟健身圈”，要注重盘活现有体育资源存量，以机制完善提升全民健身便利度。体育运动既是一种技能，也是一种生存能力，大力推进全民健身，就要进一步统筹规划并整合现有体育资源，以形成适度集聚、布局合理的产业格局。要加大公共体育场馆免费和低收费开放力度，鼓励经营性体育场馆的公益性开放，提高健身设备的使用率和共享率。要充分利用公园、景区、学校、社区等健身场地资源，形成一定规模的健身圈。

打造“15分钟健身圈”，还要开拓体育资源增量，补齐健身供给短板。要将健身空间的开拓建设与城镇化改造同步规划，按照“15分钟健身圈”要求改善公共体育设施布局，将健身场地建到群众身边，让全民健身公共服务资源随人转、跟人走，以健身便利度促进健身空间的均等化，助推更多人养成运动健身好习惯，享受运动健身乐趣。