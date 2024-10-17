10月15日，中国老龄科学研究中心与华龄智能养老产业发展中心共同主办的“中国式智慧共享养老研讨会”在京召开，来自国内老龄领域的专家学者、企业代表50多人齐聚北京，共同探讨符合中国国情的智慧共享养老路径和模式。

中国老龄科学研究中心党委书记、主任高成运认为，数字化和老龄化正在深刻地改变当下的中国，数字时代、老龄时代同步到来，数字文明、老龄文明融合碰撞，中国式智慧共享养老将打造老年生活新场景。他指出，一是全面共享，既要让老年人享有物质生活，又要享有精神生活；二是共建共享，通过政策制度安排，既要老有所养、老有所乐，又要老有所为，让老年人共同参与经济社会建设。三是智慧共享，让老年人搭上科技进步、科技创新特别是数字中国的“快车”，更可及、更便利地共享数字红利，提高老年生活质量。

华龄智能养老产业发展中心理事长范惠在致辞中表示，华龄中心将充分发挥国家级智库和产业服务平台的作用，积极开展政策理论研究和实践探索创新，推动智慧共享养老模式落地实施，助力我国银发经济快速发展。

华龄智能养老产业发展中心名誉理事长朱勇认为，当前各地已经涌现出积分共享养老等实践探索，坚持共建、共享、共赢发展理念，探索智慧共享养老新模式，是智慧康养产业抓住机遇转型升级的必然选择。智慧共享养老模式具有党建引领、政府统筹、市场主导、科技赋能、积分撬动、共建共享六大特征，通过推进平台数字化、服务智能化，运营共享化，实现共建、共享、共赢的发展目标。

北京物联网学会理事长、北京科技大学王志良提出共享经济需要两个要素：一个是想象力够丰富，一个是技术手段不断进步。共享养老服务经济是一个势不可挡的趋势，需要不断创新思想，夯实技术。北京大学电子政务研究院荣誉院长、杨凤春研究员提出，个人数据在智慧养老中具有资源性基础地位，要充分认识数据的要素和资源价值，通过建立个人管理和控制的个人数据资源账户，为老龄人口创造新的财产源泉。

中国老龄科学研究中心老龄健康政策研究室主任、研究员伍小兰提出，养老服务本质上是一种共建共治共享的社会治理方式，也是一种共享经济的模式。只有实现福利机制、市场机制、社群机制的有机统一，才能实现多元主体共建共治共享，事业产业协同发展的格局。

研讨会还举行了《智慧共享养老的理论与实践》课题启动仪式。课题负责人伍小兰研究员介绍了课题整体思路和研究内容。据悉，中国老龄科学研究中心、华龄智能养老产业发展中心将联合产学研各方力量，组成跨领域、跨学科的专家团队围绕智慧共享养老议题开展深入研究，形成中国式智慧共享养老报告等理论研究成果。