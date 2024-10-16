上海工业领域大规模设备更新 十大场景和百亿需求清单出炉

科技日报讯 （记者王春）记者10月14日获悉，以“焕新工业·共享机遇”为主题的2024“投资上海·相约工博”投资合作推介会日前在上海举办。推介会上，上海市经济和信息化委员会发布了汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿需求清单，并对工业领域大规模设备更新政策包进行解读。

据介绍，未来三年，上海将聚焦重点领域大规模设备更新，在供需两端精准发力，多措并举释放工业领域设备更新潜力。到2027年，全面实现规上工业企业数字化改造、绿色化改造全覆盖，有效激发企业设备更新动能。

以此次上海发布的工业领域大规模设备更新十大场景中的汽车场景为例，预计未来三年更新近1万台工装夹具、超1万台三轴以上机器人、3000余套汽车模具、3000台左右精密检测设备和上下料传送设备，并投入超3亿元用于工业软件升级。

加快设备更新，正在成为上海拉动工业投资增速的新引擎。上海市经济和信息化委员会副主任葛东波说，上海将灵活用好各类“政策工具箱”，拿出“真金白银”，支持企业瞄准市场所需和未来发展，开展数字化赋能、智能化改造、绿色化升级，降低企业融资成本，培育竞争新动能、新优势。他希望各位企业家、投资者关注上海、选择上海、投资上海，抓住新一轮设备更新机遇，共建设备更新新场景，共享技术赋能新红利。