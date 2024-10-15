近日发布的《山西省加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新具体措施》，在扩大支持范围、提高补贴标准、优化流程等方面再加力，支持大规模设备更新和消费品以旧换新。今年以来，国家出台方案和措施支持大规模设备更新和消费品以旧换新，无论对消费市场还是生产企业来说，都是重大利好。各地陆续出台细化举措，持续加码，以进一步拉动消费。不过，要切实做好“换新”，除了政策加码，还需“走心”。

深入了解消费者的实际需求，扩大换新范围。针对不同年龄段、不同消费层次的消费者，制定个性化的补贴方案和优惠措施，让人们能切实感受到政策带来的实惠。比如山西，在国家确定的以旧换新家电产品基础上，将支持范围扩大到15类，涵盖了智能门锁、扫地机器人等新型智能家电产品，既符合现代家装需求，也拓宽了市场。

简化流程，方便消费，提高政策的可操作性。不能让消费者在享受政策优惠过程中因办理复杂的手续而耗费大量的时间和精力，相关部门应利用互联网技术，搭建便捷的线上申请平台，让消费者能够轻松完成以旧换新的操作。比如在广州，消费者可以在相关平台内一站式完成资格领取、绑定和下单，流程精简到三步，不用跨APP跳转，不限支付方式下单立减，足不出户就能完成以旧换新。

支持企业，激发动力，给予更多政策引导。除了资金补贴外，还可以通过组织技术培训、提供行业信息等方式，帮助企业提升技术水平和创新能力，生产出更符合市场需求的产品。同时，加强市场监管，防止不良商家趁机哄抬物价、以次充好，切实保障消费者的合法权益。

总之，要使“换新”政策落地并取得实实在在的成效，不仅需要一系列好政策，还要在实施过程中投入更多的心思和精力。只有落实政策真正“走心”，才能让设备更新和消费品以旧换新政策发挥出最大的作用，既能拉动消费，又能让消费者和企业从中受益，形成多方共赢的良好局面。各地也应不断总结经验，优化措施，为经济高质量发展提供有力支持。