澄明视听健康中心在南京开业

视觉和听觉是人们与外界交流的重要方式之一，通过视觉和听觉感知信息可以帮助人们建立联系和理解世界。然而，随着老龄化的加剧和现代生活方式以及环境对人们的视力和听力健康造成了一定的影响。视力和听力受损导致“看不清、听不真”，极大地降低了这部分人群的生活质量。同时，视力和听力保护对于学习和工作的成功至关重要。如果视力或听力受损，人们将无法有效地学习、工作和与他人进行沟通，这将影响到学习成绩和工作表现。与此同时，这部分人群可能在社会活动中感到孤立、沮丧和焦虑，可能对心理健康产生负面影响。

为了唤醒大家对于视力健康及听力健康的重视，聚焦视听健康相互融合、创新开启诊断、检测、验配一站式服务的澄明视听健康中心应运而生。

10月10日，澄明视听健康中心在南京盛大开业。来自社会各界近180位嘉宾共同见证了这一创新融合业态的揭牌，开启了视听融合新时代。

听力国际副主席，WHO总部全球防聋工作组专家卜行宽教授亲临现场。他说：“随着社会发展，尤其是在现代信息社会中，视听健康问题更为突出。根据WHO调研方案在我国调查的数据显示，我国有听力损失者2.2亿，其中听残者7000万，极重度听力损失约600万人，65岁以上1/3为听力残疾。视力障碍的情况同样也是很严重的，而且更容易引起社会的关注。所以，当越来越多的人在日常生活中面临着视力和听力困扰的时候，就更迫切需要以人为本的专业服务。澄明视听健康中心的成立，正是适应了这种社会需求。”

“我更觉得中心的开业，标志着我国在视听健康领域迈出了创新的一步。我认为其有四个创新点：一、将视、听两个有很多共性的感觉器官的健康服务由以往互不相干的视光中心眼镜店，和助听器公司等融为一体化，尤其是随着我国已进入‘少子老龄化社会’，服务的重点放在老人更为需要。二、澄明视听健康中心打造的是以人为本的视力和听力大健康的观念和服务，包括健康教育、预防、咨询、筛查、康复和随访等全程保健，而非仅仅是配眼镜和助听器。三、该中心是江苏金陵职业技术学校视听健康的教学基地，营业与教学并重。四、这种视听合一，以老人为重点的全生命周期服务是对我国一系列老年人口政策和联合国宣布‘2021-2030年为联合国健康老龄化十年’的响应，也是对明年(2025)世界卫生大会关于“全生命过程中感觉障碍的综合照护”决议提案中着重听力和视力障碍照护的支持。把视听健康和政府的政策和联合国的要求直接对接了起来，这些创新是难能可贵的，值得庆贺。”

在仪式上，著名眼视光专家齐备教授说：“这里是我生长的地方，出国归来后，我师从江苏金陵职业技术学校创办人邓可立校长，非常高兴今天看到澄明视听健康中心的落成，我也希望以我的所学，回馈大众，反哺各届同仁。澄明提供的是专业化的定制服务，以专业的服务让好的产品发挥好的效用。”

与此同时，“澄明视听健康中心”也是国产助听器领导品牌博音听力在生态布局上的又一延展。

博音听力董事长兼CEO江显全先生莅临开业庆典。他表示，澄明视听健康中心的成立，将视力和听力服务进行融合创新，为听损人群带来了福音。澄明不仅拥有先进的听力检测设备和技术，还注重患者的心理关怀和康复指导，真正做到了以人为本。他说：“这是国内最大的、最完备的视听健康中心，相信在王校长和邓校长的领导下，澄明视听健康中心必将成为视听健康领域的佼佼者”。

江苏金陵职业技术学校校长、南京眼镜行业协会秘书长王云先生发表了热情洋溢的讲话。

王云表示，澄明视听健康中心的成立，是响应国家健康中国战略的重要举措，也是满足人民群众日益增长的健康需求的具体实践。澄明将秉承打造“看得到的声音，听得见的画面”的理念，依托江苏金陵职业技术学校的专业优势，不断提升服务质量，努力为行业树立标杆。

总面积800余平米的澄明视听健康中心，融合了国内视力、听力行业多位著名专家顾问的倾力支持，拥有经验丰富、技术过硬的专业技师团队。配备了先进完善的视力、听力检测仪器设备。环境舒适清新、氛围轻松怡人、配套细致完善，整体布局融合了科普宣教、产品体验、视听保健、镜听验配、进修研习、远程教学、个性定制等全方位服务功能，致力于为广大市民提供全方位的视听健康保障。

江苏金陵职业技术学校常务副校长，南京市听力视力健康协会会长，南京眼镜行业协会（商会）常务副会长邓婷，从专业角度出发详细介绍了澄明视听健康中心的技术团队和服务项目。

邓婷表示，澄明拥有一支由资深专家组成的团队，他们在视听领域具有丰富的临床经验和深厚的学术造诣，将为广大消费者提供科学、精准的诊断和验配方案。澄明还将不断引进国际先进的医疗设备和技术，以确保在硬件和软件方面都处于行业领先水平。

未来，澄明视听健康中心将携手各位专家和行业同仁，共同探索视听健康的新模式、新路径，为人民群众的健康福祉贡献更多的力量，为全民视听健康事业贡献更多的力量。