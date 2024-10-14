须对直播造假当头棒喝

日前，两名女子在小吃摊发生口角，后演变为激烈冲突，互扇耳光、扔酒瓶、血流满面，还叫来了救护车……近日，央视新闻报道的一则“网络女主播摆拍约架”事件，引发了舆论关注。

据成都警方调查发现，直播的7个人大都为粉丝上万甚至数万的网络博主，他们从7月16日开始策划直播剧本。为了让这场摆拍的直播看起来更加真实，还进行了细致的分工，有人专门负责以路人视角拍摄过程，其他人负责劝架和打120急救电话……两位发生“肢体冲突”的女主播还使用了事先准备好的“血胶囊”道具。最终，7名违法嫌疑人因涉嫌虚构事实、扰乱公共秩序，被成都警方依法处以行政拘留的处罚。

直播造假并非第一次听闻，但“逼真”到足以“以假乱真”地步的却不多见。倘若不是网警巡查时在某短视频平台发现这样一幕，对于其无报警记录感到疑点重重，将参与“斗殴”的人传唤到案后进行调查，“真相”能及时大白于天下吗？

据悉，直播过程中有数千名粉丝围观并发表了大量评论，其中一名主播发布的短视频更是获得了高达70多万的播放量。倘若网友们误以为真实发生了斗殴事件，会不会引发不必要的恐慌？这种虚构的斗殴直播不仅浪费了公共资源（如120急救服务），还会渲染社会戾气，助长不良风气，扰乱社会秩序，甚至引发真正的冲突和暴力事件，对社会治安造成威胁。

随着网络直播的兴起和火爆，网络直播中编造虚假视频恶意炒作，自导自演的闹剧可谓屡屡发生。2022年12月，浙江台州一段一女子被捆绑、脸上浇墨汁的视频引起广泛关注，后被查明是直播网红为赚流量博人眼球。

互联网不是法外之地，自媒体创作不能没有边界。相关部门应加强对网络直播行业的监管力度，建立健全监管机制，严厉打击直播造假等违法行为。近年来，监管部门不断加大对低俗短视频的治理力度，相继出台了多项政策法规。

去年7月，中央网信办发布通知，提出严防假冒仿冒行为等13项加强自媒体管理的工作要求。去年11月，中央网信办在全国范围内启动为期1个月的“清朗·网络戾气整治”专项行动，围绕社交、短视频、直播等重点平台类型，坚决打击斗狠PK等低俗不良直播行为。今年4月，中央网信办又在全国范围内开展为期两个月的“清朗·整治‘自媒体’无底线博流量”专项行动，自媒体以假乱真欺骗公众被列为重点整治内容。

网络直播行业近年来快速发展，但直播造假等乱象严重损害了行业的整体形象和信誉。直播平台应加强对主播的审核和管理力度，建立健全内容审核机制和技术手段，及时发现并处理直播造假等违规行为。内容创作者更应该进行深刻反思，这种无底线博流量行径，不仅涉嫌犯法，也破坏了网络生态的健康发展，最终行之不远。

网络女主播摆拍约架被行拘，直播造假理应当头棒喝。这类事件再次提醒我们，直播造假等违法行为必须予以严厉打击和遏制。同时，广大网民也应提高警惕性和辨别能力，尤其是对那些过于离奇的内容，要多长个心眼，别轻易相信和传播未经证实的消息。只有各方共同努力，才能营造一个清朗、有序、健康的网络直播环境。