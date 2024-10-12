上海银行“美好生活工作室”带阿姨爷叔“活力”过重阳

重阳节，上海银行“敬老月”活动掀起高潮——26场网罗健康检测、趣味运动会、手工插花、智慧生活等众多精彩活动在该行“美好生活工作室”展开。

9月27日，上海银行举办以“美好生活进万家”为主题的2024年“敬老月”活动正式启动。短短10天，围绕银发一族“医食住行娱学”刚需高频场景的各类活动，已在该行与街镇等外部为老服务机构合作共建的“美好生活工作室”陆续开展了33场，吸引了一大批老年市民来“尝鲜”、打卡，不仅丰富了老年人的精神文化生活，更在全社会营造出尊老、敬老、爱老的浓厚氛围。

美好工作室举办26场重阳活动

随着该行系列活动如火如荼地开展，重阳节的26场活动将“敬老月”推向了高潮，让银发一族的“美好生活”更加具象化。

在浦东新区的这间上海银行“美好生活工作室”，以“线上叫车”为主题的智慧助老出行活动拉开序幕。据悉，上海银行于敬老月前夕携手享道出行，为广大老年人的出行再出便利与实惠。打开该行适老版手机银行，老年人手指一点就能叫车，还有支付优惠礼包和操作指南，为老年人的操作和支付双双解压。

“以前打车不仅不会用，总是多少心疼车费的，这个真实惠！”听了网点员工的介绍和指导，许阿伯迫不及待拿出手机尝试操作，轻松几步高达88元的打车福利就收入“囊中”，开心得合不拢嘴。网点员工更不忘提醒大家：记得每周都能领取一次哦。

在杨浦区，上海银行则以一场“养生之旅”活动，带工作室的铁粉老年居民度过了一个既轻松又健康的重阳日。专业医生的健康科普，引得老人时而凝神思考、时而拍肩叩掌，频频举手提问……

“剧本杀”让传统节日也新潮

上海银行在静安区的“美好生活工作室”内，以“反诈防骗·敬老孝老助老”为主题的“剧本杀”宣教，让这里的老年居民着实耳目一新。老年人通过角色扮演、剧情演绎的方式沉浸式体验“被骗”的陷阱和套路，“时髦”的娱乐方式和新型电诈案例结合，让现场很多老人直呼今天自己也跟上了年轻人的步伐。

“美好生活”离不开文化娱乐活动。除了重阳当天活动，敬老月期间，上海银行还邀请与其合作的“老龄友好机构”上海越剧院一众名家演员，为600余位城市老伙伴们献上一场精彩的越剧精神视宴。让更多老年戏迷有机会走进剧院活跃生活，近距离感受中国传统戏曲文化的魅力。

敬老月红色音乐会举办在即

与此同时，为进一步丰富“敬老月”活动形式与内涵，助力艺术更好地融入老年人的生活，上海银行正在为老年市民精心准备一场专属音乐会。10月21日，将相聚上海交响乐团的艺术殿堂，为广大老同志们带来一首首耳熟能详的中外经典曲目，从帕赫贝尔的《卡农》、莫扎特的G大调弦乐小夜曲，到《鸿雁》、《军港的夜》、《我和我的祖国》……共享文化艺术，乐享美好生活。

据了解，上银养老“美好生活进万家”——“敬老月”期间各类活动，每周一都将在该行“上银微动态”同步发布，有兴趣的广发老年市民多多关注，提前预约，参与体验。

随着上海银行“敬老月”系列活动的深入开展，不仅让老年人感受到社会的关爱和尊重，也进一步推动了老龄事业的不断发展。未来，上海银行将以更加饱满的热情和更加专业的服务，持续深化服务内涵，扩展服务半径，为老年群体提供更加贴心、便捷的全方位服务。