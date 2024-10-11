农业银行推出“农银养老”服务品牌

“登高今夕事，九九是天长。”重阳节又称“老年节”，是传承和弘扬中华民族敬老爱老优良传统的重要节日，饱含着对老年人健康长寿的深切祝福。值此佳节之际，中国农业银行推出“农银养老”服务品牌，传递“金色岁月 农情相伴”的服务心声和承诺，表达对长辈客户“莫道桑榆晚，为霞尚满天”的敬意与祝福。

“金色岁月，农情相伴”。“农情”蕴含“浓情”，“农情相伴”寓意着农业银行将发挥专业特长、提供暖心服务，用心帮助各年龄段客户规划、储备养老财富，陪伴长辈客户享受“金色岁月”幸福晚年，致力于以安心、便捷、高效的金融服务，用心、用情、用力帮助广大客户享受高质量养老生活。

农业银行努力践行社保服务大行社会责任，积极响应“跨省通办”“社银一体化服务”等国家社保改革举措；全力服务社保卡、电子社保卡、医保码、个人养老金推广，助力广大客户完善养老保障。提高年金综合服务水平，做强企业年金集合计划，帮助中小企业完善员工福利，持续为社保基金、基本养老保险基金提供高效、专业的托管服务。

不断丰富储蓄、理财、基金、保险、贵金属、信用卡、个人信贷等全品类养老财富管理产品，提供多样化的投资选择，助力增厚养老储备，奠定高质量养老生活基础。

推进营业网点适老化硬件改造，建设适老化服务示范网点，加快自助机具小额取现等实用功能升级，按需为特殊情况的长辈客户提供上门服务，在有条件的网点探索开设“尊老专柜”、开辟“尊老专区”，努力让网点成为长辈客户“温暖的家”。

优化手机银行长辈客户专享大字版功能，建设线上“养老社区”；依托95599客服热线，组建长辈客户专享服务团队，提供“一键通”快速响应的人工服务，制定让长辈客户“听得到、听得清、听得懂”的服务标准，力求实现远程服务“邻”距离。

发挥集团合成优势，努力提供“信贷支持、债券发行、产业基金、股权融资、顾问服务、金融租赁”等综合化融资服务，丰富养老产业金融供给，提升养老产业主体投融资可获得性。

依托智慧银行建设和科技赋能，大力拓展“智慧养老”场景合作，运用AI技术，提升数字化、智慧化服务能力。

加强消费者权益保护，用心、用情保护长辈客户权益，送温暖、送知识，帮助长辈客户远离电信诈骗、非法集资等侵害，守护好长辈客户的“钱袋子”。