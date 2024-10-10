第五届国际医疗质量与安全大会暨中国医疗技术大会召开

近日，由国家卫生健康委医院管理研究所主办的“第五届国际医疗质量与安全大会暨中国医疗技术大会”在四川成都召开。此次大会以“质量筑基 创优求新”为主题，共设置1个主论坛、36个分论坛、7个拓导课和2个闭门会，吸引了全国各地的领导、专家和医疗卫生工作者齐聚一堂，共同探讨医疗质量与安全能力提升的新成果、新理念和新方略。

国家卫生健康委医院管理研究所副所长（主持工作）王凯，四川省卫生健康委员会党组成员、副主任李冰致开幕辞，国家卫生健康委医院管理研究所医疗质量管理研究部主任马丽平主持开幕式。

国家卫生健康委员会医疗应急司副司长、一级巡视员高光明在“践行人文关怀，让医疗更有温度”主旨报告中指出，医疗工作者应当以患者为中心，关注他们的需求和感受，通过倾听、理解和尊重，建立起医患之间的信任和沟通桥梁，为患者提供全面、有温度的医疗服务。

国家卫生健康委员会医政司副司长邢若齐从医疗质量与安全的角度出发，介绍了医疗质控相关工作的统筹与推进过程，她强调“医疗安全质量直接关系到人民群众的生命健康和切身利益，为此我们必须将医疗安全的规章制度落实到位，确保每一位患者的健康权益得到保障。

大会期间，精益管理研讨会暨专委会工作会议上，国新健康党委副书记、总经理袁洪泉参会并表示，自去年国家卫生健康委医院管理研究所开展“现代医院精益管理项目”课题以来，国新健康作为项目合作方，一直全力支持课题研究工作。袁洪泉指出，大数据驱动的 AI 时代促使医院精益管理升级，从基于规则的 1.0 版本迈向 “规律 + 规则” 的 2.0 版本。流程再造和数智化转型是精益运营管理的路径，需重塑流程，推动数据标准化和信息化。他表示，国新健康希望与课题成员单位合作，从医院实际需求出发，共同打造精益管理落地场景，解决医院管理痛点问题。此前，国新健康已启动 “AI IN ALL” 计划，利用数据和 AI 服务医院转型，凭借公司在医保和药监方面的积累，为医院提供有价值的产品和服务。

此外，大会特别设置了《医院精益管理时代的成本核算革命》拓导课。此次拓导课由中国医院协会医院经济专业委员会委员、高级运营管理师、国家卫生计生委县级公立医院成本核算研究项目组成员魏思思主讲，旨在帮助医院管理者深入理解成本核算的重要性、内容、方法以及未来发展趋势，掌握成本核算的核心知识和技能，为医院的高质量发展提供有力支持。