“好奶牛”如何产出好牛奶？一起探秘兵团牧场

由中央宣传部会同中央统战部、国家民委举行的“铸牢共同体 中华一家亲”主题宣传“天山南北唱新歌”集中采访活动近日在新疆举行。1962年，王震将军为了新疆畜牧业发展，从国外引进了800头良种奶牛在新疆繁育发展，新疆乳业渐入佳境。如今，新疆已成为优质乳制品的代名词，记者团日前走访了新疆生产建设兵团第十二师的几个牧场，来看看这些优质奶源是怎么来的。

天山，天然的植被、超长的日照和冰川融水共同造就出一片天然牧场。如今这些牧场正通过智能化、数据化手段，实现了“从牧场到餐桌”的全链条监管与优化，加速新疆从奶业大省向奶业强省迈进。

总台央视记者 陈允涛：在新疆生产建设兵团第十二师天润乳业北亭万头牧场，这块大屏幕就是奶牛场的智能管理系统，每一头奶牛的健康状况都可以实时监控。

马婷是牧场的信息主管，近万头奶牛的健康状况会实时转化为数据信息，显示在她的奶牛管理系统里。根据挤奶传感器和装在奶牛身上的计步器进行大数据筛查，她发现今天有6头奶牛可能生病了。

发现病牛的信息，马婷立刻给兽医下发工单去现场核实。记者也穿上隔离服，一起进入牧场寻找刚刚用大数据筛查出来的奶牛。

兽医说，奶牛得的是牧场常见的乳房炎。不过以前，他们只能凭经验检查生病的奶牛，经常会延误病情，造成奶牛的淘汰或死亡。现在有了“火眼金睛”的大数据，可以在第一时间保证奶牛得到医治。

新疆生产建设兵团第十二师北亭牧场负责人 陈东升：牛每天吃了多少草、挤了多少奶、走了多少路、睡了多少时间等，这些数据，我们都要采集，及时给予关注，甚至给予治疗，保证它始终能够处于一个健康的状态。

在兵团第十二师的烽火台牧场，还专门设立了一个好牛奶科普馆。每年吸引上万名消费者和孩子，让他们对乳制品行业有了更深入的了解，体现了兵团牧场的社会责任。

据了解，包括北亭牧场和烽火台牧场在内，全疆共有26个牧场沿天山山脉南北分布，纯净的天山雪水，滋养着6.5万头奶牛，确保了奶源的纯净和天然。依托兵团的组织化优势，乳品生产企业可以实现100%的自有奶源。同时新疆这片土地独特的自然条件，为高品质的奶源提供了天然保障。

国家奶业创新联盟首席科学家 王加启：新疆地区相对来说比较干燥，养殖奶牛的时候，疾病比较少，盐碱地的植物有特殊的风味，通过奶牛采食以后，能够转化到牛奶中，这就形成了新疆地域奶的特色品质。