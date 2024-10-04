“60秒话健康”：睡眠监测手环靠谱吗？

由人民好医生推出的“60秒话健康”科普视频栏目，邀请全国三甲医院专家、健康领域学者，结合各类疾病健康日、二十四节气等特殊时间节点，在60秒内通过通俗易懂的方式，科普疾病防治知识，号召大众培养健康生活好习惯，认识健康误区，拥抱健康生活。