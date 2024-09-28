非洲新生儿感染罕见“食肉菌” 中国援外医疗队全力救治创造生命奇迹

7次输血、1个多月的清创换药……当地时间9月27日，在中国(宁夏)第27批援贝宁医疗队近2个月的精心救治下，感染罕见“食肉菌”的非洲新生儿Reline转危为安，正式出院。

“食肉菌”感染又称坏死性筋膜炎，是一种以广泛、迅速的皮下组织和筋膜坏死为特征的罕见感染性疾病，常伴有全身性中毒症状，属于外科危重急症，在新生儿群体中更是极为罕见。

非洲新生儿Reline出生1周后，其头枕部及臀部三分之二的皮肤几乎被细菌“吞噬”，皮肤软组织红肿显著，皮下有明显的积脓表现，并且持续高烧，生命垂危。中国(宁夏)第27批援贝宁医疗队立即开展紧急远程会诊，初步诊断患儿为“食肉菌”感染。

“这是我们科室首例‘食肉菌’感染患儿，情况十分罕见且棘手。”受援医院儿科主任jean eude坦言，“倘若救治不及时，患儿极易出现中毒性休克等严重并发症，并可能危及生命。”

7月29日，中国(宁夏)第27批援贝宁医疗队成立联合救治小组，并制定详尽的治疗方案：对坏死的皮肤、脂肪及筋膜进行清创，加强全身抗感染治疗，提供营养支持。

8月15日至22日，患儿突然持续高热，全身皮肤苍白，出现严重的感染性休克。医疗团队紧急为患儿输血及补充血小板，展开抗感染、抗休克及改善循环等支持治疗。经过7次输血，患儿的血小板及血红蛋白恢复正常；经过1个多月的清创换药，患儿头部及臀部的大量坏死组织被清除，病情得到控制，感染不再扩散。

经过近2个月的治疗，患儿头部及臀部的红肿消退，全身症状显著好转，生命体征恢复正常，各项感染指标下降，伤口愈合良好，各器官功能逐步恢复。当地时间9月27日，患儿正式出院。 (记者 杨迪)