消费品以旧换新取得新进展新成效（政策解读）

大力推动消费品以旧换新，是一项利企惠民的重大政策，也是深入实施扩大内需战略的重要举措。9月25日，国家发展改革委召开新闻发布会介绍了消费品以旧换新的进展成效。

“支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金，在8月初已全部下达到地方。”国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华告诉记者，在政策拉动下，汽车、家电、家居家装等重点消费品销量实现大幅增长。

汽车消费明显增长。今年1至8月，全国乘用车零售量1347.2万辆，同比增长1.9%。其中新能源乘用车零售量同比增长35.3%，占乘用车市场零售量的比重达44.7%。8月份，全国乘用车零售量190.5万辆，环比增长10.8%；新能源汽车零售量102.7万辆，环比增长17%。9月以后，零售量保持增长。9月1日至22日，全国乘用车零售量较上月同期增长10%；新能源乘用车零售量较上月同期增长7%。商务部数据显示，1至8月，全国报废汽车回收量比上年同期增长了42.4%。

家电产品销售明显向好。国家统计局数据显示，全国家用电器和音像器材类零售额由降转升，8月份销售额同比增长3.4%。同时，国家税务总局增值税发票数据显示，4至8月，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长2.4%和5%，增速比3月份分别提高了2.8和11.6个百分点。高能效等级家电零售快速增长。

家具、卫生洁具零售业产品销售明显提升。4至8月，家具、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长8.9%和12%，增速较3月份分别提高了8.3个百分点和22.6个百分点。

消费品以旧换新政策还间接拉动了相关行业投资和效益增长。今年1至8月，消费品制造业投资同比增长了14.9%。8月份，消费品制造业增加值同比增长4.2%，增速比7月份加快。从细分领域看，8月份涉及加力支持消费品以旧换新政策的家用洗衣机产品产量增长7%，智能电视产量增长6.7%，家用电冰箱产量增长4.7%，投资、效益、产量都实现较快增长。

目前，各地正积极推进家电以旧换新、家装厨卫“焕新”，商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲介绍了相关工作进展。

先看家电方面。支持政策持续稳定，各地均已启动家电以旧换新加力支持政策，制定与中央政策相衔接的实施方案，一些有条件的地方还积极运用大数据等信息化手段，做好家电以旧换新的全流程监管。支持力度不断加大，除对消费者购买符合能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视等8类产品给予补贴外，不少省份还根据居民消费习惯和消费市场的情况，自主扩充了家电补贴品类。支持换新日趋便利，各地积极改造提升废旧家电回收网络，便利消费者交售旧机，落实丰富支付手段、线上线下同步参与等要求，保障消费者多渠道参与家电以旧换新。截至目前，全国约386万名消费者购买8大类家电产品超520万台，享受46.7亿元中央补贴，带动销售额超243亿元，1至8月，限额以上家电类商品零售额同比增长2.5%。

再看家居家装方面。一是重点领域突出，各地积极响应家装厨卫“焕新”政策，以绿色、环保、智能、适老化为重点方向，聚焦存量房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造、智能家居等领域，制定本地区具体支持品类和补贴标准。二是支持品类增多，部分省份根据实际情况，将微波炉、净水器等家装厨卫相关产品，智能马桶、智能门锁等智能家居类产品，健康监测、辅助设备等居家适老化产品纳入家装厨卫“焕新”补贴范围。三是工作机制健全，各地逐步建立完善家装厨卫“焕新”重点企业联系机制，加强产品质量和价格监管，做好资金使用风险防范，确保政策资金用好用足，切实增强消费者体验感和获得感。

今年3月，市场监管总局等7部门印发了《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，在消费品以旧换新方面，重点围绕汽车、家电、家居、新兴消费等领域标准化新需求，今明两年将完成制修订115项重点国家标准，通过标准制定实施和配套政策支持，更好支撑消费品以旧换新工作。市场监管总局质量监督司副司长王胜利介绍，目前，115项国家标准已全部立项，并已发布30项。

《 人民日报 》（ 2024年09月26日 03 版）