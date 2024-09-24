2024生活方式大会在京开展

20日至22日，由《三联生活周刊》和三联生活实验室联合举办的2024生活方式大会在北京隆福寺广场开展。

当年轻人在工作与生活中忙得焦头烂额时，“麻了”似乎成了一句自嘲式的口头禅。本次活动以“在麻了的世界里，快充一下”为主题，意在挖掘当代年轻人最新、最潮的生活方式和先锋、有趣的思想观点，展现生活的更多可能性。

多元思想碰撞 换个角度看“不快乐”

本次三联2024生活方式大会邀请到梁永安、李佳蔓、庞宽、易立竞、毛冬五位嘉宾进行演讲和对话，带来多元的思想交锋。

复旦大学人文学者、作家梁永安认为，单一的价值观、一元化的社会评价体系，某种程度上是造成不快乐的原因之一，追求诗与远方，首先要打破那堵“墙”。

在今年巴黎奥运会赛场上一展风姿的中国女子射箭运动员李佳蔓，讲述了荣耀背后不为人知的不易和坚持，“只有坦然接受全部的情绪，才能遇见真正的自己”。

新裤子成员庞宽，也是ByeByeDisco创始人，分享了自己从文化领域到商业领域的跨界经历，提供了年轻人追求新生活的一个样本。

媒体人易立竞和喜剧演员毛冬在关于情绪内耗、职业困惑的对谈中，探索当代年轻人在理想与现实、生活与工作之间找到平衡感的路径。

艺术走进生活 感知潮流生活方式

活动现场集艺术、市集、互动体验于一体。在“你不是外人”(You're not an outsider)为主题的艺术家博览会上，创作者们在公共场所搭建了一系列临时空间，进行各种创意内容实验。

50多个市集摊位融入了手艺周边、花艺文创、国潮时尚、轻食烘焙等诸多元素。而在创意互动体验区，你可以走进“打工人健身房”，来一场工作吐槽仪式；在“寻找babe的记忆物件”过程中，和潮流巨型玩偶一起尽兴舞蹈；在三联茶园·流动茶席，品一杯慢茶……

在一个趣味文创的市集摊位前，一对母女正饶有兴趣地观赏。这位母亲告诉记者，她最希望自己的孩子能够拥有的生活方式就是卸下压力，放平心态，舒适自在的同时保持积极乐观。(记者 吴蓓蓓)