我国现有妇幼保健机构超3000家

新华社海口9月21日电（记者顾天成、陈凯姿）记者从20至21日在海南海口召开的第三届中国妇幼健康学术大会获悉，我国现有妇幼保健机构3082家，儿童医院158家，危重孕产妇救治中心3364家，危重新生儿救治中心3070家。

“中国妇幼保健工作得到国际社会高度认可。”国家卫生健康委妇幼健康司二级巡视员王克让表示，目前我国妇幼健康核心指标水平位居全球中高收入国家前列，2023年全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率和2012年相比分别下降了56.3%、53%和38.4%。

国家卫生健康委2012年起启动贫困地区儿童营养改善项目，为国家集中连片特殊困难地区的6至24月龄婴幼儿每天提供1包营养包。数据显示，项目持续监测地区6至24月龄婴幼儿平均贫血率和生长迟缓率分别下降了71.7%和74.3%。

海南省卫生健康委主任周长强在大会上说，海南省妇幼保健系统在台风“摩羯”来临前，摸排全省38周及以上未分娩孕妇2731人，动员提前入院待产1710人，确保了台风期间未分娩孕妇零死亡、零伤害。

“这些成就得益于中国特色妇幼保健服务体系的建立。”中华预防医学会副会长梁晓峰说，我国不断健全以妇幼保健机构和妇女儿童医院为核心，基层医疗卫生机构为基础，大中型综合医院和相关科研教学机构为支撑的妇幼健康服务体系，正朝着全周期、全方位、全过程的目标更进一步。