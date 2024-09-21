多组数据看医保医疗医药协同发展如何提升人民获得感

如何更好地为群众减轻医药负担？如何让群众获得更便捷高效的医疗服务？随着卫生健康事业的发展，老百姓看病就医有了哪些改变？

9月10日至13日，国务院新闻办公室举行3场“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等部门相关负责人回应社会关切，用多组数据讲述我国医疗卫生事业高质量发展的进程，医保医疗医药协同发展，提升人民获得感。

用得起药 放得下心

减轻群众就医用药负担，是推动医疗卫生事业高质量发展的重点之一。

国家医保局局长章轲在9月10日举行的发布会上介绍，国家医保局制度化常态化开展药品耗材集采，先后组织9批药品集采和4批高值医用耗材集采，同时指导和推动地方对国家集采以外的品种开展集采。

集采有助于降低群众用药负担，提升用药的可及性和质量。章轲表示，通过建立并不断完善医保药品目录动态调整机制，6年来累计新增药品744种，目录内的西药和中成药的数量从2017年的2535种增加到现在的3088种，覆盖常用药和特殊疾病、罕见病用药。

“我们还发挥医保团购的优势，引导新药价格回归合理。”国家医保局副局长李滔说，国家医保局整合13亿多参保人的用药需求，实施战略购买，完善了国家药品谈判准入机制，很多“贵族药”开出了“平民价”。6年来，谈判药品已惠及参保患者7.2亿人次，叠加谈判降价和医保报销等多重因素，累计为群众减负超7000亿元。

与人民群众的生命安全和健康福祉息息相关的还有药品安全。国家药监局局长李利在13日举行的发布会上表示，药品监管部门持续强化覆盖药品全生命周期的动态监管，深入开展药品安全巩固提升行动，全方位筑牢药品安全底线。今年1-8月，国家药品抽检共计20696批次，合格率为99.43%。同时，对集采中选药械实行生产企业检查和中选品种抽检两个100%全覆盖，确保中选产品“降价不降质”。

高效办事 让医保服务更便民

“重点事项办理时间明显缩短，流程大幅压减，形式更加灵活，参保群众、医药企业以及医疗机构的医保获得感都在逐步增强。”国家医保局副局长颜清辉介绍，今年以来，国家医保局将“高效办成一件事”理念融入医疗保障工作的各方面，让医保服务更便民。

以前，新生儿必须先落户才能办理参保手续，相关医疗费用只能先垫付，等家长办理好落户参保后再去医保窗口报销。现在，各地医保部门通过数据共享，实现了新生儿凭出生医学证明就可以线上参保，参保缴费的平均时长从年初的28.7个工作日压减到6.4个工作日，新生儿出院以后就能够直接报销医药费用，从“落户才参保”变成“落地即参保”。

职工医保个人账户也从“个人独享”变为“家人共享”。职工医保只需要在线上申请并绑定父母、子女、配偶以及其他近亲属，医保个人账户就能够共用。颜清辉表示，今年1-7月，职工医保个人账户家庭共济金额达到227亿元。预计到今年年底，各地将实现个人账户的省内共济，明年起将探索推动跨省共济。

同时，跨省直接结算门诊慢特病从5种增加到10种。考虑到不同地区疾病种类的差异，国家医保局在原有5种病种基础上再新增慢性阻塞性肺疾病、病毒性肝炎、冠心病、类风湿性关节炎和强直性脊柱炎5个病种，并计划在今年年底前，全国每个区县至少有一家医疗机构能够提供新增病种的跨省直接结算，满足群众对更加便捷的异地就医的需求。

全国统一的医保信息平台则让医保结算更加便捷。“医保信息平台现在日均结算量超2800万人次，住院费用结算系统平均响应时间仅0.8秒，有效减少了群众在医院内排队等候的时间。”李滔介绍，全国已累计有11.7亿人激活医保码，群众可以不用携带实体卡，利用手机或者其他电子设备激活医保码就可以看病报销。

建立紧密型县域医共体 把医疗卫生服务送到基层

“以基层为重点，为居民提供就近就便的医疗卫生服务。”国家卫生健康委员会主任雷海潮12日表示，近年来，国家卫生健康委在全国建立了13个专业类别的国家医学中心及125个国家区域医疗中心，推动省级区域医疗中心建设。2019年，国家卫生健康委开展紧密型县域医共体试点，到今年8月底，紧密型县域医共体数量已经发展到2171个。

数据显示，92%的县级医院已达到二级以上医院的服务能力和服务水平；90.9%的县已实现了县级医院派驻人员到乡镇卫生院服务的全覆盖，驻守服务的时间原则上不少于半年，且定期轮换，保证乡镇卫生院也有足够数量、足够能力的专业人员为老百姓提供服务。

医学人才的培养和发展为基层医疗保障提供扎实基础。当前，全国卫生健康系统工作人员数量达1523万，专业技术人员达1248万。截至2023年年底，免费培养的农村订单（定向）医学生已达8万多人。学生们毕业以后到农村的乡镇卫生院、村卫生室工作，为农村输送了源源不断的较高素质的专业技术人员。

“县域医疗机构也大力帮扶城乡基层，如帮扶乡镇卫生院、社区卫生服务中心，形成了一级帮一级、上级帮下级的良性互动局面。”雷海潮说，“到明年年底，紧密型县域医共体要覆盖90%以上的县，紧密协同程度将进一步提升。”