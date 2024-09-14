贝泰妮获第五届云南省人民政府质量奖

近日，2024年云南省“质量月”活动全面启动。启动仪式上，贝泰妮集团被正式授予“第五届云南省人民政府质量奖”。据了解，云南省人民政府质量奖是经党中央批准设立，由云南省人民政府主办、省市场监督管理局承办，授予本省行政区域内有关组织和个人的质量管理领域最高荣誉。

贝泰妮相关负责人表示，作为云南省政府质量奖的获得者，贝泰妮集团持续深化打造“基于特色植物研究及应用的‘窄路做宽’质量管理模式”，严格把控产业入口关和质量关，从源头上助力提升上市公司质量。与此同时，贝泰妮还制定了“质量回报双提升”行动方案并持续践行。通过科学驱动型产品创新，打造绿色供应链、智能制造、责任营销、精准服务等推动产品品质精进的一体化链路，实施全面精益质量管控、数字化管理、消费者放心消费等行动，全面激发企业高质量发展“新动能”，全力打造高标准、高水平、高质量引领行业发展的标杆企业。

值得一提的是，贝泰妮在2023年分别在法国及日本设立前沿实验室，以研发先行、科技出海展现中国品牌力量。今年，贝泰妮旗下薇诺娜品牌正式出海，于泰国设立东南亚区域总部、覆盖新加坡、马来西亚、印尼等东南亚国际市场。

未来，贝泰妮集团将持续推进深化“基于特色植物研究及应用的‘窄路做宽’质量管理模式”，不断提升产品和服务质量水平，以先进的质量管理文化推动高质量发展。同时，公司将全力在打造质量强企标杆企业的道路上，不断激发消费活力，传递质量信任，持续为消费者、行业、社会和国家创造可持续价值。（来源：云南网）