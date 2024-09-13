北京市启动流感疫苗接种

根据北京市疾控中心消息，流感季将至，本市今年流感疫苗接种工作于昨日正式启动，将针对不同人群分批次有序开展。流感疫苗免费接种工作将于2024年11月底结束，自费接种工作将持续至2025年2月底。

按照流感疫苗接种工作安排，将针对不同人群分批次有序开展。第一批主要为60岁及以上的京籍老年人开展接种服务。第二批主要面向中小学校、中等专业学校和技工院校学生及中小学校、医疗机构、疾控机构、养老机构等重点行业一线工作人员接种，同步启动面向全社会人群的流感疫苗自费接种工作。第三批主要面向重大活动应急保障人员，并对前两批人员安排补种。按照计划，流感疫苗免费接种工作将于2024年11月底结束，自费接种工作将持续至2025年2月底。

据了解，今年本市流感疫苗接种继续采用统一组织和提前预约两种方式开展。免费接种的人群，可由相关责任单位统一组织，分批、分时段预约接种。中小学生在征得学生家长同意下由学校组织统一接种；本市60岁及以上的京籍老年人，可由村/居委会组织，凭本人有效身份证或社保卡，在约定时间段到流感疫苗接种门诊进行免费接种。

自费接种人群可以通过“京通”小程序、首都疫苗服务APP、接种门诊电话、现场登记等多种方式，提前进行预约接种。2024年流感疫苗接种季期间，各区将结合居民接种需要合理设立免费和自费流感疫苗接种点，市民可就近选择预约接种，如需查询预防接种门诊地址，可登录北京市疾病预防控制中心网站查询。