消费市场繁荣壮大 商贸流通创新提质

9月11日，国家统计局发布了新中国75年经济社会发展成就系列报告之五。新中国成立75年来，伴随市场化改革深入推进，我国商贸流通和消费领域实现历史性跨越，市场销售规模稳步扩大，消费结构优化升级，供给市场逐步完善，流通体系质量效率不断提高。

商贸流通体系不断完善，消费基础性作用增强

市场规模不断扩大，超大规模市场优势逐步显现。国民经济持续快速增长，城乡居民收入大幅增加，为消费市场发展壮大提供了有力支撑，我国消费市场规模连续迈上新台阶，自2018年跃升成为全球第二大消费市场。2023年，社会消费品零售总额实现47万亿元，再创历史新高，1953—2023年年均增长11%。

消费市场供给丰富多样，市场供给质量日益提升。党的十八大以来，为适应消费需求升级趋势和消费热点变化，国家推进供给侧结构性改革，先后推出了举办中国国际进口博览会、建设国际消费中心城市、促进家政服务业提质扩容等一系列政策举措，继续推进“中华老字号”示范创建工程，进一步提升了商品和服务供给体系质量与效率。截至2024年2月，我国已有中华老字号1455家，平均“年龄”约140岁，六成以上分布在食品、餐饮、零售等领域，对促进消费升级、引领文化建设、拓展市场空间发挥了重要作用。

随着消费市场持续较快增长，国内消费对经济增长的拉动作用增强，成为经济发展的第一驱动力。2023年，最终消费支出对经济增长的贡献率为82.5%，消费日益成为经济增长的“稳定器”。

消费结构逐步优化，居民消费升级态势明显

商品结构优化调整，升级类商品需求持续释放。随着人民生活持续改善，居民消费从满足吃饱穿暖的基本需求转向追求美好生活的品质消费，基本生活类商品消费比重逐步降低。不断完善的市场供给激发居民多样化、品质化消费需求，以化妆品、通讯器材、体育娱乐用品为代表的升级类消费快速增长。

近年来，随着生态环保理念日益深入人心，绿色低碳商品成为消费新时尚。2023年，新能源乘用车零售超过700万辆。

伴随居民收入增长和中等收入群体规模扩大，居民消费结构发生转变，服务消费需求不断释放。1998—2023年，全国居民人均消费支出中，交通通信支出、教育文化娱乐支出、医疗保健支出年均分别增长15.1%、11.4%和10.3%，增速高于消费支出总体水平。

服务消费市场热点纷呈。居民对体验型和个性化的服务消费需求旺盛，消费热点层出不穷。在餐饮消费方面，饮食理念变化、饮食行业发展催生出多样化的餐饮消费需求，带动餐饮市场规模不断扩大。2023年，餐饮收入规模突破5万亿元，而1952年饮食业零售额仅为14.1亿元。旅游消费方面，随着旅游市场供需匹配性提升，居民出游热情高涨。2023年，国内出游人数达48.9亿人次，1995—2023年年均增长8%；国内游客出游总花费4.9万亿元，1995—2023年年均增长14.3%。

新业态新模式方兴未艾，高质量发展稳步推进

进入21世纪，互联网、云计算和人工智能等新技术突飞猛进，助力网络购物、移动支付等新消费业态快速发展，网络购物成为消费市场的重要增长点。在新商业模式快速发展的同时，连锁化经营、商品交易市场等传统经营模式保持平稳发展，多层次流通网络体系构建日趋完善，消费市场高质量发展稳步推进。

线上消费快速增长，线下业态迭代升级。1999年，我国首家购物网站正式成立，2008年、2012年网购市场交易额先后突破千亿元和万亿元。25年间，我国网络零售市场培育壮大，线上消费成为消费市场的重要增长点和支撑点。

2023年底，我国网民规模达10.92亿人，其中网络购物用户数量为9.15亿人。当年全国网上零售额超15万亿元，其中实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达27.6%。2015—2023年，网上零售额年均增长超过20%。近年来，直播电商、即时零售等线上销售新模式不断拓展，直播带货交易额保持两位数增长，对网上零售拉动作用明显。

展望未来，随着扩大内需战略深入实施，我国消费市场发展规模将进一步扩大，消费市场发展质量和发展效率将进一步提升，消费将继续充分发挥对经济发展的基础性作用。