新华社北京9月10日电 题：推动医保高质量发展 增进群众健康福祉——国家医保局有关负责人回应热点问题

新华社记者徐鹏航

如何更好地为群众减轻医药负担？如何让参保更便捷高效？如何守好医保“钱袋子”？在国务院新闻办公室10日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家医保局有关负责人回应相关热点问题。

减轻群众就医负担

医疗保障与减轻群众就医负担息息相关。

“我们坚持深化改革，增进群众健康福祉。”国家医保局局长章轲介绍，国家医保局制度化常态化开展药品耗材集采，先后开展了9批国家组织药品集采和4批国家组织高值医用耗材集采，同时指导和推动地方针对国家集采以外的品种开展集采。

“集采的成效之一是群众用药负担降低，用药的可及性和质量提升。”国家医保局副局长颜清辉介绍，比如，集采后胰岛素大幅降价，临床性能更好的三代胰岛素使用量占比从集采前的58%提高到了70%以上。“下一步将持续扩大集采覆盖面，开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集采范围。”颜清辉说。

“我们还发挥医保‘团购’的优势，引导新药价格回归合理。”国家医保局副局长李滔说，国家医保局整合13亿多参保人的用药需求实施战略购买，完善了国家药品谈判准入机制，很多“贵族药”开出了“平民价”。国家医保局成立6年来，谈判药品已惠及参保患者7.2亿人次，叠加谈判降价和医保报销等多重因素，累计为群众减负超7000亿元。

提升保障内涵质量

巩固提升住院保障水平，开展门诊慢特病保障，全面建立职工医保普通门诊统筹和城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制……近年来，医保的内容不断丰富、质量不断提高。

章轲介绍，国家医保局积极应对人口老龄化，稳步推进长期护理保险制度试点，已经覆盖49个城市、1.8亿人。同时落实积极生育支持措施，已有20个省份和新疆生产建设兵团将试管婴儿等辅助生殖技术项目纳入医保支付范围。

今年以来，国家医保局将“高效办成一件事”理念融入到医保工作中，让医保服务更加便民利民。

颜清辉介绍，首先，新生儿从“落户才参保”变成“落地即参保”，各地医保部门通过数据共享，实现了新生儿凭出生医学证明就可以在线上参保，参保缴费的平均时长从年初的28.7个工作日压减到6.4个工作日，新生儿出院时就能直接报销医药费用。

其次，职工医保个人账户从“个人独享”变为“家人共享”。今年1月至7月，职工医保个人账户家庭共济金额达227亿元，预计到今年年底，各地将实现个人账户的省内共济，明年起将探索推动跨省共济。

“特别要强调的是，跨省直接结算的门诊慢特病从5种增至10种。”颜清辉说，计划在今年年底前，全国每个区县都将至少有一家医疗机构能够提供新增病种的跨省直接结算。

此外，全国统一的医保信息平台让医保结算更加便捷。“医保信息平台现在日均结算量超2800万人次，住院费用结算系统平均响应时间仅0.8秒，有效减少了群众在医院内排队等候的时间。”李滔介绍，全国已累计有11.7亿人激活医保码，群众可以不用携带实体卡，利用手机或者其他电子设备激活医保码就可以就医看病报销。

加强医保基金监管

近期，国家医保局通报多起欺诈骗保案例。医保部门将如何加强医保基金监管，守好医保“钱袋子”？

“截至目前，共检查了30个省份的432家定点医药机构，预计今年全年检查机构的数量将超过过去5年的总和。”颜清辉说。

据介绍，今年以来，国家医保局坚持严打严查，持续加大飞行检查力度，并且更加注重发挥大数据的作用，已通过“糖化血红蛋白”筛查线索查实并追回医保基金近6000万元，通过“限制性别类诊疗、检查、用药”筛查线索追回医保基金近1400万元，实现了现场检查和大数据结合下的“精准打击”。

“我们坚持宽严相济，用好自查自纠。”颜清辉说，截至目前，各级定点医药机构已退回医保资金约30亿元。

据悉，国家医保局探索建立医保支付资格管理办法，采取类似“驾照扣分”的方式，对相关责任人进行记分；完善医保基金社会监督员工作机制，更好动员社会各界参与基金监管。

颜清辉表示，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，决不让人民群众的“看病钱”“救命钱”变成“唐僧肉”。