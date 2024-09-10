人工耳蜗等高值医用耗材将纳入集采范围

新华社北京9月10日电（记者徐鹏航）国家医保局副局长颜清辉10日表示，医保部门将开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集采范围。

在国新办当日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，颜清辉介绍，通过集采，群众用药负担降低，用药可及性和质量提升，并且推动医药行业健康高质量发展，助推公立医疗机构回归公益性。

如乙肝抗病毒药恩替卡韦、替诺福韦等，集采前患者的年费用高达4000至5000元，集采后的年费用降到100至200元，且乙肝患者抗病毒的治疗率和规范性大幅提升。再如集采后胰岛素大幅降价，临床性能更好的三代胰岛素使用量占比从集采前的58%提至70%以上。

颜清辉表示，下一步，医保部门将大力推进医药集采扩面提质，开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集采范围；加强区域协同，重点指导地方推进中成药、中药饮片和体外诊断试剂等耗材联盟采购。

同时，平稳推进接续采购，加强集采执行的精细化管理，会同相关部门强化中选产品使用、供应、监测等各环节管理措施，督促中选产品及时进院、优先使用，同时压实中选企业保障质量和供应责任。