把灾后重建这件事办实办细办好

今年第11号台风“摩羯”已减弱为热带低压，9月8日17时，中央气象台对其停止编号。但是受“摩羯”残余环流和西南季风的共同影响，云南南部、广西西南部等地仍将有强降雨。8日18时，中央气象台继续发布暴雨黄色预警、中小河流洪水气象风险预警，水利部和中国气象局联合发布橙色山洪灾害气象预警。

今年第11号台风“摩羯”成为1949年以来登陆我国的最强秋台风，其在超强台风级别维持时间长达64小时，给多地造成严重灾害。目前，“摩羯”已远离，但残余环流影响仍不可小觑。要持续抓好防汛抢险工作，加快灾后恢复重建，夺取这场抗击超强台风的彻底胜利。

台风是一种破坏力很强的灾害性天气系统，台风过境易损坏建筑物、车辆等，影响正常生产作业，威胁群众生命安全。提升气象监测预警能力，准确预报台风路径，是降低台风造成财产损失、减少人员伤亡的有效方法。

当前，抗击超强台风工作已全面转入灾后恢复重建阶段。加快恢复重建，事关人民群众生产生活，事关经济社会发展大局，等不得、慢不得。灾后恢复重建，需要统筹发展和安全，统筹恢复重建与能力提升，坚持实事求是、科学谋划。推进灾后恢复重建工作，一方面要立足眼前，尽快修复受损的交通、电力、通信等基础设施，积极推进重建灾毁房屋、修复受损水利设施、完善防洪工程体系等，帮助受灾群众渡过难关。另一方面要着眼长远，将恢复重建与补短板、强弱项结合起来，与产业长远发展和乡村振兴结合起来，为灾区后续发展强根基、添动力；同时，坚持系统思维，处理好上下游、左右岸、干支流关系，科学布局水库、河道、堤防、蓄滞洪区等的功能建设，整体提高区域防洪能力。

在超强台风“摩羯”来袭时，广大党员干部带领群众，迎“风”而上、向“风”而行，马不停蹄、不分昼夜，投入临灾人员转移、风险隐患排查等工作，展现出担当实干的作风。灾后恢复重建，也需要广大党员干部勇于担当，用辛苦指数换来群众的幸福生活。灾后恢复重建涉及范围广，工程项目多，资金投入大。坚持一切从实际出发，不务虚功、不图虚名，把灾后恢复重建这件事办实、办细、办好，确保如期完成灾后恢复重建各项目标任务。

考验面前见精神，关键时刻显担当。全面加强灾害防范应对，全力推进灾后重建工作，用心用情用力解决受灾群众所需、所盼、所急，坚定信心、保持定力，攻坚克难，我们一定能够夺取抗击超强台风“摩羯”的全面胜利。