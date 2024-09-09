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今年以来11次登上人民日报 这个平台真管用！

2024年09月09日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者李源、崔元苑）今日，《人民日报》读者来信版《提升施工品质，让“精装修”名副其实》一文，关注了人民网“人民投诉”平台用户“购买的精装修新房，交付却是毛坯房”的相关投诉。

今年以来《人民日报》采用“人民投诉”用户留言涉及的话题关键词云。

今年以来《人民日报》采用“人民投诉”用户留言及相关线索涉及的话题关键词云。

这已是 “人民投诉”用户留言及相关线索今年以来第11次被《人民日报》关注并采用，覆盖预付式消费、全屋定制、房产车位销售、直播带货、食品安全、旅游民宿、车贷车险、二手车交易、家电维修、精装修新房等多个热点消费话题。问题聚焦“预付费办卡虚假宣传、退费难”“定制家居违约欺诈”“车位捆绑销售、货不对板”“直播间购物售后难”“民宿经营良莠不齐”“二手车市场交易不规范”“零首付、低利率购车金融陷阱多”“家电维修‘小病大修、无病乱修’多发”“精装修新房虚假宣传、缺乏统一验收标准”等。

9月2日，《人民日报》读者来信版“百姓关注”栏目《加强规范，让家电维修便民又省心》一文，关注了人民网“人民投诉”平台用户“空调维修服务高价乱收费”的相关投诉。文中，网友孙先生反映，“上门的维修人员维修空调启动器要260元，本人拒绝服务后，维修工走时竟弄坏了空调外机压缩机的线路”。

“据人民网‘人民投诉’平台数据显示，2023年以来，该平台收到大量关于预付式消费的投诉，涉及旅游、健身、美容、餐饮、网购、亲子娱乐等多个领域。”今年1月15日，《人民日报》读者来信版“金台视线”栏目《加强对企业预付费项目管理，让消费者更安心》一文引用了“人民投诉”用户投诉信息及平台数据报告，对预付费投诉的消费领域和主要问题进行了深入的剖析。

《人民日报》2024年1月15日第7版版面截图

《人民日报》2024年1月15日第7版版面截图

2月26日，《人民日报》读者来信版“百姓关注”栏目《让定制家居行业健康发展》文中，在谈到定制家居质量问题、低价套路诱导消费、违约欺诈的情况时，引用“人民投诉”一位四川宜宾的用户投诉——“谈妥了总价3.98万元的全屋定制家居，包含衣柜橱柜以及2.1万元的家具套餐包，并额外赠送一张床和自动晾衣架。付完尾款后，商家拒绝兑现当初合同约定的承诺。”

4月10日，《人民日报》读者来信版“金台视线”栏目关注直播带货监管问题，在《直播带货售后问题亟待重视》文中再次采用“人民投诉”数据，通过对“直播带货”投诉量较高的消费领域和主要问题的分析，为进一步完善监管体系和行业规范提供有效参考。同日“百姓关注”栏目根据“人民投诉”线索，在《规范车位销售 维护车主权益》文中对车位销售虚假宣传、名不副实、捆绑销售等问题予以曝光。

《人民日报》2024年4月10日第7版版面截图

《人民日报》2024年4月10日第7版版面截图

在今年“五一”假期消费节点，“人民投诉”平台发布话题征集《“五一”出行消费遇到堵心事儿？来这里吐槽》，面向广大消费者征集景区旅游、交通出行、酒店住宿、餐饮购物等方面的相关维权线索。5月6日，《人民日报》读者来信版《促进民宿行业持续健康发展》文中，以“人民投诉”平台上消费者反映突出的经营者恶意退单涨价现象为由头，专门针对民宿经营中的服务质量、规范和标准问题进行了深入调查。

《人民日报》2024年5月6日第11版版面截图

《人民日报》2024年5月6日第11版版面截图

5月13日，《人民日报》读者来信版《规范市场，让二手车交易更放心》文中，对“人民投诉”用户反映的二手车市场交易存在的隐瞒车况、夸大宣传、报价随意乱象予以关注。

《人民日报》2024年5月13日第7版版面截图

《人民日报》2024年5月13日第7版版面截图

紧随其后，5月27日，《人民日报》读者来信版又对购车订金不退，零首付、低利率限制等汽车金融服务纠纷乱象进行了深度曝光。在《让买车更实惠更省心》文中， “人民投诉”用户吴先生反映，“先交了5000元订金，经销商没把车贷办下来，协商全款购车，要求客户在两天内付清，而且给的账户竟然是销售人员的个人账户。考虑再三，决定不在这家店买车，但对方拒绝退还订金”。

《人民日报》2024年5月27日第7版版面截图

《人民日报》2024年5月27日第7版版面截图

8月5日，《人民日报》读者来信版再次聚焦直播带货，《监管与服务并举 进一步规范直播带货食品销售》一文针对直播间食品销售不规范问题进行曝光。在谈到不合格或假劣食品侵权举证难时，文中引用了“人民投诉”平台消费者遇到主播对食品进行虚假宣传的遭遇。

《人民日报》2024年8月5日第7版版面截图

《人民日报》2024年8月5日第7版版面截图

“百姓有所呼，党网有所应”。今年以来，“人民投诉”推动入驻企业处理质效和用户满意度持续提升，推动解决多类典型消费维权问题，包括未成年直播间打赏主播，商家核实处理退款上万元；演出票座位与宣传不符，购票平台协调处理；购车订金不退，车企5日内协调退款；景区购买玉石不退，商家协调解决等等。未来，“人民投诉”将持续聚焦消费领域的“急难愁盼”问题，推动投诉处理机制优化升级，提高消费纠纷解决率和消费者满意度，让更多人能消费、敢消费、愿消费。

【平台介绍】

“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台，覆盖PC端、手机移动端、微信小程序，涵盖旅游、汽车、房产、家电、3C、生活、游戏、电商、网络安全等重点消费领域，致力于搭建消费者与商家、企业及监管部门之间沟通的桥梁，助力消费者“一键维权”。

(责编：崔元苑、高雷)

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