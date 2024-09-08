国家重点研发项目助青海乌兰县构建人畜共患病防控

记者6日从青海省海西州乌兰县官方获悉，国家重点研发项目助力该县构建人畜共患病防控一体化体系。

据介绍，国家重点研发计划“重要人畜共患病监测预警与一体化防控”项目团队一行14人日前与青海省乌兰县人民政府进行项目对接，针对2023年签署成立的“重要人畜共患病防控一体化乌兰县示范基地”，联合开展人畜共患病传播途径调查，推广新型诊疗新技术和提升监测预警能力，保障乌兰县牛羊生态养殖业可持续发展，阻断人畜共患病向人群的传播。

该项目首席科学家、中国农业大学动物医学院教授何诚带领团队周继章研究员、李兆才副研究员和雒艳萍副教授分别汇报了2024年人畜共患病监测重点、监测计划和当地政府配合技术方案。

乌兰县委副书记、副县长许洪彬介绍，“重要人畜共患病防控一体化示乌兰范基地”宣传活动为了摸清人畜共患病的传播来源，项目组研究团队深入该县农村养殖户、高原牧区、食品加工厂和农贸市场，历时10天，采集高危人群、牛羊和食物链样本，并联合开展监测和溯源，累积采集样本695份，其中含高危人群154份，食物链样本91份，牛羊样本450份。

同时，为方便乡村农牧民掌握防控人畜共患病科学知识，研究员周继章还深入乌兰县茶卡镇、希里沟镇、柯柯镇，使用本地方言，向农牧民宣传人畜共患病防控措施，鼓励农牧民现场采血。

活动期间，乌兰县疾病预防控制中心、动物疫病预防控制中心还配合项目组发放人畜共患病防疫包和宣传资料200多份，提高了高危人群的防范意识。

“9月5日，我们团队的周继章、祝秉东、闫鸿斌代表项目组向乌兰县人民政府相关部门反馈了人间、畜间和食物链人畜共患病监测结果，提出了针对性的防控措施。”何诚说。

人畜共患病流行不但直接威胁着农牧民的身体健康，同时通过食物链直接影响着青海省高端有机农产品的产业发展战略。本次“十四五”国家重点研发计划在青海省乌兰县的实施，创新了乌兰县人畜共患病一体化防控机制，培养了本地技术骨干，有效提升了乌兰县重大人畜共患病监测预警和防控能力。