近年来，医疗科普短视频越来越受欢迎。此类视频从日常话题出发，以简洁通俗又颇具网感的语言讲述医学知识，加上身穿白大褂的医生、真实的诊疗场景，给人专业权威的印象。这类视频不仅能提高公众健康素养，在促进医患沟通等方面也发挥了积极作用。

面对流量带来的商机和收益，部分视频账号内容庸俗化，甚至有非专业的网红孵化机构开通医疗领域账号，以摆拍、造假等手段，利用人们对健康知识的需求，吸引眼球博取流量，科普为假，带货卖课或导诊导流才是真正目的。

虚假摆拍是短视频创作的顽瘴痼疾，医疗领域与公众生命健康息息相关，造假的代价和危害不小，会误导公众认知，影响患者对疾病的判断。医学是门严谨的科学，容不得半点弄虚作假，这也决定了医疗科普必须以专业为底线。从长远来看，以舍弃专业为代价的流量获取，不仅有违医学伦理，还将消解整个医疗科普领域的公信力。

对待医疗科普的杂音，需从源头治理。此前不少平台已经提升了对医疗类账号的认证条件，提高准入门槛，这是对公众的生命健康负责。在此基础上，要形成常态监管，从严打击虚假科普。在近期中央网信办开展的整治行动中，特别提及“伪科普”“伪知识”混淆视听的网络乱象。视频平台要与有关部门形成合力，丰富技术检查手段，加大人工审核力度，共同维护良好生态，让内容优质、导向正确的医学科普视频更好服务公众。