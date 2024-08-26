加快发展绿色消费势在必行。今年8月，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），要求着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

《意见》提出，建立健全绿色低碳服务标准、认证、标识体系，完善绿色设计标准，提升绿色服务市场认可度和企业效益。推广应用先进绿色低碳技术，完善能效水效标识管理，提高家装、出行、旅游、快递等领域绿色化水平。可以说，《意见》的及时出台，进一步释放了以服务消费为抓手，为消费升级和扩大内需添动力的明确信号。

新时代推动经济社会发展，必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动高质量发展。党的二十大报告提出，加快发展方式绿色转型。消费是社会总需求的重要组成部分，是促进经济增长的关键力量。优化消费结构，培育消费新业态和新领域，尤其是加快发展绿色消费，既是促进绿色发展、贯彻新发展理念的必然选择，也是形成强大国内市场和稳定经济增长、推进经济高质量发展的重要力量。

加快发展绿色消费，按照《意见》要求，需在以下几个方面取得实质性突破，开拓绿色消费新路径。

推进政府绿色采购。健全完善与政府绿色采购相配套的法律法规体系，确立政府绿色采购的原则、模式、清单、组织、监管等重要内容；建立政府采购法律规则，为统一的政府采购市场奠定制度基础；对政府的绿色采购行为建立有效的监督机制和绩效评价，合理评估采购程序的合规性，进一步扩充和完善绿色产品评价标准清单，以及认证产品目录和范围。

构建与国际接轨的绿色标准体系。在充分考虑产品的全生命周期和相关环境基础上，尽快建立与世界接轨的低碳产品评估体系或标准体系，给产品贴上认证标识，为消费者提供可比较的标准，帮助用户解决信息不对称问题，同时推动提高低碳绿色产品的辨识度、美誉度和市场占有率，以环境政策引导绿色消费市场，实现消费者绿色购买、企业绿色生产。

推行绿色消费激励政策。通过推广积分制度和消费者采购补贴政策，鼓励消费者购买低碳环保产品，提高消费者购买低碳环保产品的积极性。建立低碳绿色消费税制，以税收杠杆推动绿色消费，充分发挥价格机制的调控效应。

加强绿色消费金融创新。开发丰富、多元的绿色金融产品，有效提升绿色消费需求。充分利用大数据等信息技术手段建立个人碳足迹与碳账户系统，全面刻画消费者的碳消耗与碳减排行为，通过消费者对自己碳消耗的感知，强化其对绿色产品的识别能力；通过碳账户与个人信用的关联，消费者可以获得进一步的收益奖励，从而鼓励消费者增加低碳行为，购买更多绿色产品。

倡导绿色低碳生活。加强对绿色低碳生活理念的正面引导，加强绿色消费教育以及生态文明教育；鼓励居民日常出行采用公共交通方式，加速新能源汽车推广和普及；鼓励可循环再利用、再制造和闲置物品交易，践行简约型生活方式。