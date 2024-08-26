提升竞技水平 促进全民健身

这个夏天，“中国红”闪耀塞纳河畔。在巴黎奥运会上，中国体育代表团取得我国参加夏季奥运会境外参赛历史最好成绩。习近平总书记在接见第33届奥运会中国体育代表团全体成员时指出，竞技体育和群众体育相辅相成，希望大家进一步提升竞技体育综合实力，带动全民健身、青少年体育蓬勃开展，为建设体育强国再立新功。总书记的讲话，为深化体育领域改革发展，推动体育事业高质量发展，加快推进体育强国建设提供了根本遵循。

竞技体育和群众体育相辅相成。竞技体育和群众体育是体育强国建设的两大支柱，在加快推进体育强国建设过程中，两者协调发展具有基础性、战略性意义。群众体育着眼于夯基垒台，为体育强国建设汇聚磅礴之力；竞技体育着眼于厚积成势，在高光处彰显国家荣誉与民族自信，两者相辅相成，相得益彰，体现着体育强国建设的成效，反映出国家的综合国力和文化软实力。我们要正确处理竞技体育与群众体育在普及和提高方面的辩证统一关系，广泛开展全民健身活动，为健康中国建设、体育强国建设“扎实马步”；不断提升竞技体育为国争光的能力，为彰显新时代中国力量与中国精神“蓄力出拳”。

进一步提升竞技体育综合实力。体育是社会发展和人类进步的重要标志，是综合国力的重要体现，能够为经济社会发展增添动力、凝聚力量。竞技体育在体育强国建设中发挥着重要支点作用，是体育强国建设的显性指标。2024年巴黎奥运会上，中国体育代表团实现了运动成绩和精神文明双丰收，为祖国和人民赢得了荣誉。在加快推进体育强国建设的征程中，要进一步提升竞技体育综合实力，提高在重大国际赛事中为国争光的能力。坚持举国体制与市场机制相结合，不断优化竞技体育的发展方式，走好中国特色体育发展道路。着力实现高水平的体育科技自立自强，着力提升重大赛事备战参赛能力，为体育强国建设提供强有力的科技保障与支撑。在保持竞技体育优势项目核心竞争力的基础上，平衡运动项目发展水平，推动“三大球”振兴。在赛场上下，应将弘扬中华体育精神、奥林匹克精神与践行社会主义核心价值观相结合，将弘扬体育道德风尚与加强社会主义精神文明建设相结合，为中国式现代化建设凝聚强大精神力量，为中华民族自信自立铸魂，充分展示新时代中国形象。

推动全民健身蓬勃开展。全民健身是人民群众增强体魄、健康生活的基础保障。党的十八大以来，全民健身上升为国家战略，全民健身公共服务体系不断健全。截至2022年底，我国人均体育场地面积达到2.62平方米，经常参加体育锻炼的人数比例达到37.2%，农民体育健身工程覆盖到全国超过96%的行政村。2023年端午节期间，“村超”举办地贵州省榕江县共接待游客35.89万人次，实现旅游综合收入4.44亿元；“村BA”举办地台江县共接待游客16.91万人次，实现旅游综合收入2.32亿元，体育促进经济社会发展的多元价值与功能得到彰显。体育是提高人民健康水平的重要途径，是满足人民群众对美好生活向往、促进人的全面发展的重要手段。要充分发挥竞技体育对全民健身的引领与示范作用，广泛开展群众性体育赛事活动。还应推动全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在全周期、全人群、全方位、全过程中保障人民身心健康的基础性作用，为人民健康筑基，助力健康中国建设。

推动青少年体育蓬勃开展。数据显示，当前我国6岁至17岁的儿童青少年超重和肥胖率已达11.1%和7.9%，儿童青少年总体近视率达53.6%。深刻认识青少年体育工作在加快建设教育强国、体育强国、健康中国中的重要意义，坚持健康第一的教育理念，深化体教融合，加强学校体育工作，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。充分发挥体育赛事在青少年体育工作中的杠杆作用，不断丰富青少年体育赛事活动，完善青少年体育赛事体系，活跃学校体育氛围，培养竞技体育后备人才。

体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。国运兴则体育兴、国家强则体育强。在推进中国式现代化新征程上，我们要准确理解体育强国建设的时代内涵，牢牢把握“努力将体育建设成为中华民族伟大复兴的标志性事业”的战略定位，为体育强国建设再创佳绩、再立新功。

（作者：赵轶龙，系国家体育总局体育科学研究所副研究员）