治理价格虚高 国家医保局首次对药械企业公开问询

国家医保局近日发文，公开问询上海微创心脉医疗Castor胸主动脉覆膜支架及输送系统价格虚高问题，要求该公司于8月26日前将有关说明材料报送国家医保局，并对外披露说明材料的全部内容，接受社会监督、同行评议。

这是国家医保局首次对药械企业进行公开问询。

记者从国家医保局了解到，该公司Castor支架（200mm长度）出厂价格为5万元左右，经代理商供应医疗机构的价格超12万元。国家医保局初步约谈后，心脉医疗提出价格调整计划，但未改变价差显著超出必要范围等事实，仍有较高的价格风险。

为规范经营者价格行为，维护正常价格秩序，防止利用流通环节过高费用进行不当营销、侵害患者和医保基金的合法权益，国家医保局对该公司进行公开问询。

心脉医疗并非唯一一家被约谈的胸主动脉覆膜支架企业。据悉，国家医保局近期连续收到群众信访反映胸主动脉覆膜支架价格异常问题，基于药械挂网申报和定价主体为生产企业、上市许可持有人或进口总代理企业，已直接约谈相关生产企业、进口总代理企业。目前，共有11家国内外企业结合出厂价格和竞争格局等因素，主动重新制定价格，各企业相关产品价格全部降至8万元以下。

从约谈到公开问询，其背后是督促药械价格回归合理，在不触及出厂价、不影响生产研发企业实际利润的情况下，挤掉流通环节的过高加价，减轻群众就医负担。国家医保局有关负责同志表示，后续将按照医药价格风险处置机制，视情况就规范价格行为正式约谈心脉医疗，必要时按照医药价格和招采信用评价制度实施信用评级并采取相应处置措施。

心脉医疗20日发布澄清公告，表示愿意在国家医保局指导下进一步主动进行价格调整。（记者徐鹏航）