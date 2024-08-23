2024年“最美医生”分享从医经历和体会

中央宣传部、国家卫生健康委近日向全社会公开发布了2024年“最美医生”。朱兰、姜楠、陈静、翁心华、余家军、林丽珠、邓桂芳、李伯藩、侯新琳、毛里夏里甫·哈帕10名个人和活跃在全国各地的老年护理团队光荣入选。8月22日，国务院新闻办公室在京举行中外记者见面会，邀请入选2024年“最美医生”的4位个人代表和1位团队代表分享他们的从医经历和体会。

“获得‘最美医生’称号，是国家和人民对我的信任和认可，这份荣誉属于所有扎根基层、无私奉献的乡村医生。”谈及自己的获奖感受，安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村海岛卫生站医生余家军动情地说。20多年来，他以船为家、风雨无阻驾船为岛上村民送医问诊，让小岛村民在岛上就能看病。

坚持中西医结合的治疗方法，将人文关怀传递给每位患者，先后医治患者超10万人次，其中疑难危重患者近万名……这是广州中医药大学第一附属医院岭南肿瘤研究所主任中医师林丽珠38年来交出的一份沉甸甸答卷。在她看来，以仁心施仁术，以慈悲济苍生，应该是医者的现实写照，也是“最美医生”的题中应有之义。

“30年来，改变的是工作地点，不变的是医者仁心的初心和信念。”北京大学第一医院儿内科主任医师、北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院执行院长侯新琳说。“2016年，我主动请缨来到了西藏自治区人民医院。在雪域高原上，我充分发挥自己的专业特长，也把新生儿的神经重症监护理念带进了西藏，并且广泛应用于临床。2023年，我又接到国家区域医疗中心建设的任务，来到了塞外江南的宁夏银川，为更多妇女儿童健康服务。”她说。

“照护老年人不容易，做好老年护理，更不是一件简单的事。”北京老年医院护理部主任护师邓宝凤直言，“我们要把真心、爱心和孝心融入护理的一言一行中，让老年人真正感受到安全、舒适、友善和幸福。”

“作为一名医生，从穿上白大褂、走进病房的那一刻起，就要不停地训练、不停地学习。工作越久，感觉需要学习、突破和探索的东西越多。”天津市胸科医院心外科主任医师姜楠表示，“‘最美医生’荣誉称号，更多的是对我们未来工作的鼓励和鞭策，我们要不负所托，努力工作，不断增强人民群众的幸福感。”