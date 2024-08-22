阿嚏！阿嚏！

流鼻涕、打喷嚏、鼻子痒、鼻子堵、眼睛痒……

过敏季又来了，你感觉到了吗？

很多人认为，春天才是季节性过敏的“王炸”。

然而，从医学角度来看，秋季过敏比春季来得更猛烈一些。

这是为什么？

有哪些日常生活小窍门，能帮助大家预防过敏？

您关心的，就是我们关注的

出品：健康报·你问医答科普小组

策划：李天舒 王宁

编辑：王成凤 王珺珂

来源：健康中国

(责编：杨光宇、胡永秋)