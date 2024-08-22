新华网北京8月22日电（记者 底东娜）8月21日，第八个残疾预防日新闻发布会在京举行。中国残联康复部、国家卫生健康委医政司有关负责同志和有关专家出席新闻发布会，介绍2023年《国家残疾预防行动计划（2021—2025年）》（以下简称《行动计划》）实施情况，并回答记者提问。

中国残联康复部副主任冯力介绍，各地各部门认真贯彻落实《行动计划》，主要行动进展顺利，在残疾预防知识普及、预防出生缺陷和发育障碍致残、疾病致残、伤害致残以及促进残疾康复服务方面取得明显成效，部分工作指标实现2025年目标值。

国家卫生健康委医政司副司长李大川就出生缺陷防治、致残性疾病防治、残疾人健康、康复医疗服务等任务落实情况进行介绍。国家卫生健康委印发《出生缺陷防治能力提升计划（2023—2027年）》，围绕婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段推进出生缺陷防治网络建设；实施《健康中国行动-心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030年）》，开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目和脑卒中高危人群筛查和干预项目；建立严重精神障碍患者全流程服务管理体系，在册患者规范管理率达96.2%；不断健全残疾人家庭医生签约服务推进机制，全国残疾人家庭医生签约数已超2300万人；指导各地不断加强康复医疗相关专业人员培养培训，在住院医师、全科医生、康复治疗师等培养培训中纳入残疾预防诊治相关技能内容，提高康复医疗服务水平。

中国工程院院士、首都医科大学副校长吉训明，首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心主任贾建平，首都医科大学附属北京同仁医院全国防盲技术指导组组长王宁利分别就如何识别和干预脑卒中、阿尔茨海默病、致盲性白内障等主要致残性疾病回答了记者提问。

8月25日是全国第八个残疾预防日，为进一步推动《行动计划》的落实，中国残联、中央网信办等7部门决定联合开展第八次残疾预防日宣传教育活动。活动主题为“预防疾病致残，共享健康生活”。要求聚焦脑血管疾病、骨关节病、视网膜病变、老年性耳聋、职业病等主要致残性疾病，着力宣传疾病致残防控知识。各地要深入调研了解本地残疾发生情况、主要致残原因等，聚焦主要致残性疾病，有针对性地设计宣传教育方案和内容。