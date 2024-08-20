近期，第三届“西藏人人健康”院士专家进藏义诊活动启动仪式在拉萨举行。本次义诊活动由援助西藏发展基金会主办，西藏自治区卫健委、拉萨市人民政府、日喀则市人民政府、拉萨市卫健委和日喀则市卫健委协办，于8月15日到8月18日在拉萨市、日喀则市正式开展。

此次义诊活动专家团队由来自全国24个省、自治区、直辖市，54个城市的心血管学科、肿瘤科、耳鼻喉科、骨科、呼吸科、妇科、产科、儿科、中医科等各学科专家和志愿者近260人组成。医疗团队将分为6个小组，分赴拉萨市3家医院、日喀则市2家医院以及乡镇卫生院分别开展诊疗及复诊活动，预计将接诊5000人。

截至目前，拉萨、日喀则、林芝、昌都、山南5地市6家医院已顺利通过胸痛中心认证，那曲和阿里地区正在积极开展胸痛中心建设。各地市胸痛中心在发挥救治主体优势作用的同时，带动县乡村胸痛救治单元建设，形成完整的胸痛救治区域联动体系。作为我国胸痛中心建设的重要推动者，霍勇教授表示，要继续加强织密我国胸痛中心在偏远地区的建设，让急性心肌梗死的救治网络织就得更加紧密，尤其是西藏地区地广人稀，胸痛中心建设和胸痛救治单元的下沉意义和价值将更加凸显。也只有这样才能真正地把医疗服务触角延伸到最前沿，从而造福更多群众。

2024年是全国对口援藏的第三十年。30年来，社会各界积极响应援藏工作，参与解决热点难点问题，援藏内涵不断丰富。

健康正成为西藏的另一张“名片”。2015年以来，援藏医疗人才不仅为雪域高原带来了先进技术，还从专业能力、工作理念、体制机制等方面对受援医院进行全面帮扶，从输血到造血，为西藏筑牢基层健康屏障，让百姓在家门口享受到高水平医疗服务。