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中国医师节——向医务工作者送上真挚祝福

陈子源

2024年08月19日15:01 来源：人民网

8月19日是第七个中国医师节，今年的节日主题是“崇尚人文精神，彰显医者仁心”。医师,不仅是一份职业,更是一份责任和担当，每位生命的守护者都值得被尊重。今天，让我们共同向广大医务工作者送上真挚祝福！

(责编：杨曦、高雷)




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