多措并举挖掘基础型消费潜力

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近日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，从6个方面提出20条重点任务，支持服务消费高质量发展。其中明确提出“挖掘基础型消费潜力”，就促进餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费部署多项举措。多措并举挖掘和释放基础型消费潜力，对于激活经济内生动力、促进经济高质量健康发展具有重要意义。

当前，消费对经济发展的基础性作用不断增强。据统计，2023年最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%。在各类消费中，基础型消费关乎民生福祉，涵盖了餐饮住宿、家政服务、养老托育等多个与人民群众生活品质息息相关的领域，不仅满足人们的日常生活需要，更是社会和谐稳定的重要支撑。随着居民生活水平的持续提高，社会消费观念发生转变，人们对基础型消费的品质和服务水平都有了更高的期待。促进基础型消费提质扩容，既是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求，也是积极应对我国人口发展新形势的有效举措。

挖掘基础型消费潜力，离不开政策有力牵引。餐饮住宿、家政服务、养老托育等服务行业是涉及民生保障的消费领域，这些行业的高质量发展，离不开政策引导和保障。进一步优化营商环境，提高政务服务质效，降低办事成本，最大限度利企便民，有利于吸引更多市场主体参与基础型消费服务供给，形成多元化、多层次的服务体系。对符合条件的企业机构给予税收减免、财政补贴等支持，降低其综合运营成本，能够更大程度上激发市场生机活力。出台鼓励和支持消费的具体措施，比如，针对餐饮住宿行业，政府可以提供消费补贴，向居民发放消费券，发挥杠杆效应，撬动更多消费潜力；针对家政服务、养老托育，政府可采取定向购买、优惠补贴等方式，调降相关服务价格，提供一批普惠服务产品，从而降低消费门槛，引导消费者择优消费，提高生活品质。

挖掘基础型消费潜力，需顺应消费升级趋势，加强产品和服务创新。鼓励企业加大研发投入，推动技术创新和服务创新深度融合，提升服务品质和竞争力，更好满足消费者多元化、个性化的消费需求。比如，在餐饮住宿领域可探索智能厨房、无人酒店等技术应用新场景；在家政服务领域可探索开发智能家政机器人、远程监控系统等智能化产品，建立家政服务平台，为用户提供更加精准的服务匹配和个性化的服务方案。在养老托育领域，尝试推广智慧养老、智能托育等新型服务模式，运用穿戴式设备、健康管理系统等科技手段，为老年人提供更及时有效的医疗诊断与生活照料，提升老年人生活质量。

挖掘基础型消费潜力，需不断夯实人力资源基础。基础型消费服务行业作为消费潜力较大的劳动密集型行业，提供了大量的就业岗位，同时又是直接服务于人的行业，人才素质的重要性不言而喻。不断提高行业劳动者技能与专业化水平，不断拓展职业发展空间，提升职业获得感，从而吸引更多高素质、高技能人才加入，进而形成良性循环。具体来说，可探索加强校企合作，引导职业院校开设日常保洁、育婴月嫂、老人陪护、家庭健康管理等专业课程，培养更多具备专业技能和职业素养的复合型人才。通过在职培训、技能竞赛等方式，提升现有从业人员的专业技能和服务水平。建立健全职业资格认证体系，规范行业人才管理，推行服务等级薪资制度，提高从业者收入水平、职业自豪感、社会认可度和职业形象。积极开展引才工程，鼓励跨行业跨领域人才加入，将丰富的专业管理经验、高品质的服务标准等带进来，以提高基础型消费服务行业的管理水平和专业素质。

挖掘基础型消费潜力，还需加强监管，持续优化消费环境。加大市场监管和执法力度，打击假冒伪劣产品和不正当竞争行为，积极维护市场秩序。健全消费者投诉处理机制，有力保护消费者合法权益，让居民消费更加安心、放心和舒心。

（作者：王凤阁，系重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心重庆市委党校分中心特约研究员）