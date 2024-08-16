38家中医药机构服贸会上展示传承发展

9月12日至16日，以“全球服务 共享健康”为永久主题的2024年服贸会健康卫生服务专题将亮相首钢园区。北京青年报记者了解到，本次专题展设置产业展区、公益展区和中医展区，展览面积达6300平方米，88家医药行业头部企业和医疗机构将带来最新产品和服务，其中世界500强及行业龙头企业占比35.2%。此外，第三届北京中医药国际消费周也将同步拉开帷幕，将汇聚国潮风中医药产品展示、沉浸式中医药体验以及智能中医药服务。本届健康卫生服务专题展还将举办首都国际医学大会等21场高水平、国际化行业交流活动。

88家头部企业带来最新产品

本届健康卫生服务专题由北京市卫生健康委员会牵头，首都会展（集团）有限公司首次承办，中国医院协会作为学术支持单位。专题展将借助政府主导、企业专业化运作、国家级社会团体资源支持的“三位一体”合作模式，持续打造卫生健康服务领域国际贸易促进、科技创新推进、人文交流增进、投资合作共进的融合开放平台。

据北京市卫生健康委员会二级巡视员郑晋普介绍，本次专题展区位于首钢园区6号馆，聚焦生物医药创新、智慧医疗与新质生产力、特色中医康养、老龄健康等内容，设置产业展区、公益展区和中医展区，展览面积6300平方米。88家在全球医药医械、原研创新、数智医疗、康养管理服务等领域具有引领性、创新性的头部企业以及特色医疗服务机构，将以“线下+线上”的形式，带来全球健康卫生领域的先进技术、产品、设备和优质医疗服务解决方案，内容覆盖预防、诊断、治疗、康复全健康周期，展示新质生产力发展最新成果。截至目前，展区招展率已达100%，总体国际化率达35.3%，世界500强及行业龙头企业占比35.2%。

在本展区内，国内外医械巨头西门子、GE医疗、瓦里安、联影医疗、迈瑞医疗，国际制药巨头诺和诺德、阿斯利康、礼来、赛诺菲，创新药头部企业恒瑞医药、百济神州、诺诚健华，专精特新“小巨人”企业长木谷，外资医疗机构新世纪医疗等知名品牌悉数亮相，其中，西门子、瓦里安、联影医疗、诺和诺德和新世纪医疗等企业首次参展，另有诸多具有技术先进性和市场影响力的产品将首次展出。

高质量发展成果公益展区由香港大学深圳医院、北京市疾控中心、北京天坛医院、北京积水潭医院、阜外医院、北京医院、北京亦庄生物医药园等20家国家医学中心、公立医院高质量发展试点医院和科技产业园区组成，重点展示前沿医疗研究和科技成果转化。清华大学附属北京清华长庚医院将全球首发钇[90Y]内放射治疗机器人系统原型机，展示全国首个自主搭建的全流程类器官生物样本智能管理系统；北京天坛医院将带来全球第一款应用于卒中临床评估的人工智能辅助诊疗机器人；北京安贞医院将重点展示自研及共研药械，如心脏外科术中脑保护装置等。通过这些新技术、新服务，全面呈现首都在推动健康事业高质量发展方面的高端引领、关键支撑和示范带动作用，实现政产学研用高效精准对接。

中医药国际消费周同步举办

本次专题展，中医展区也是一大亮点，其中将重点展示中医药“三业”（即事业、行业、产业）快速发展成果，展现中医药“五种资源”价值作用，即卫生资源、科技资源、经济资源、文化资源、生态资源，展现中医药传承改革发展“十类创新成果”，包括中医药服务创新与模式创新、技术创新与知识创新、市场创新与产品创新、文化创新与传播创新、生态营造创新与绿色生产创新。

届时，将有中国中医科学院展团、广西壮族自治区中医药管理局展团、广东省中医院、同仁堂集团、春风药业、上海健麾等来自北京、天津、河北、上海、湖南、广东、广西等地的38家机构线下亮相，其中7家国家中医药出口服务贸易基地展示国际服务新效能。

展会期间，健康卫生服务专题将举办“第三届北京中医药国际消费周”，汇聚国潮风中医药产品展示、沉浸式中医药体验以及智能中医药服务，展示中医药健康新文化、新业态、新模式、新消费。服贸会期间将邀请权威专家、参展机构进行中医药科普、特色技术产品和中医药优势专科服务，并在现场进行直播。

21场国际化论坛话健康卫生

作为国际交流合作的重要平台，本届健康卫生服务专题将举行21场高能级、国际化论坛会议，涵盖公共卫生、国际卫生服务合作、创新医药、数智医疗、医学人工智能、肿瘤防治、中医药健康等多个领域。通过开展权威对话与交流研讨，实现企业需求和目标群体的精准对接，推动全球卫生治理水平进一步提升。

值得一提的是，作为本届服贸会高水平论坛活动之一，首都国际医学大会将于9月13日在1号馆201会议室召开，以“发展新质生产力 共建健康美好未来”为主题，围绕重大疾病防控、医学人工智能应用、同一健康与主动健康、整合型服务体系建设、健康科技创新驱动等议题进行深入探讨交流，一系列重要成果将在大会期间发布，推动政策与产业紧密融合。除首都国际医学大会主题论坛外，还将举行中法医学日、第一届中国-上合组织应急医学国际论坛、中国患者安全论坛、数智医疗与医学人工智能创新论坛等4场平行论坛。

今年服贸会期间，连续举办4年的公共卫生国际论坛也将继续进行，将聚焦“创新促进全球健康公平可及”年度主题，共同探讨百年变局下各方如何携手、广泛深入开展合作，以高水平国际合作助力健康卫生事业高质量发展，构建人类卫生健康命运共同体。

4场中医药行业高端会议将云集国际组织和海内外顶级专家，围绕海内外中医药融合发展、中医药国际服务贸易、中医药产业发展、传统医药健康促进等专题进行深度研讨。第七届中医药健康产业国际智库论坛聚焦“国内国际双循环促进中医药传承创新发展”，拟邀请经济合作与发展组织（OECD）驻华代表、阿盟驻华代表处大使、国内外城市政府、国内外中医药健康产业科研院校等发布成果、演讲报告，打造更具特色中医药国际传播名片。

展会期间，展区内还将举行数十场健康科普讲座，为大众提供关于健康领域的知识普及和科学指导。系列签约洽谈、成果发布活动也将为国内外医疗医药企业与医疗服务机构搭建一个成果转化和交易签约的优质平台，推动全球医药健康产业进一步发展。

亮点

首次打造“零碳园区”主题展馆

北青报记者了解到，国际绿色经济协会作为服贸会环境服务专题组织服务机构，将在本届服贸会上设置“绿色新质生产力科技集群展厅”，汇聚了国际国内领先的绿色低碳技术与先进服务业。展示内容极具前沿性和主流性，包括工业源和空气源碳捕集利用（CCUS）负碳技术、工业智能控制与超低排放技术、能源与碳排放智慧管理AI技术产品、园区社区低碳场景人工智能应用、碳监测认证等新技术和新生产方式等，充分展现绿色低碳领域的新质生产力。

今年服贸会期间，国际绿色经济协会将举办5场重要会议论坛、3大展区特色活动及1项首创主题品牌展馆，为参展企业提供前沿、高端和多元立体的服贸会之旅。其中，主题论坛以“气候贸易碳关税与绿色竞争力”为主题，组织气候变化与可持续发展领域的国际国内政府官员、权威专家与企业家，交流研讨气候贸易与碳足迹管理，分享和展示绿色低碳行动典范案例。促进国际气候贸易规则对话，推动产业绿色竞争力，助力中国与国际社会产业链供应链的稳定与发展。会议将发布多项成果与重大项目签约。

此外，即将在服贸会上举办的绿色新质生产力产业合作推介会，计划组织绿色甲醇产业生态伙伴合作会议、巴西Raizen生物乙醇燃料与交通领域碳中和等专题推介与签约活动，为新技术、新业态和绿色低碳新产业搭建“推介、洽谈、交易”全要素合作平台，发布企业最新技术与成果，推进构建绿色低碳产业发展的生态伙伴体系，促进绿色新质生产力发展。

本届服贸会期间，国际绿色经济协会将与首都会展集团共同打造“零碳园区产业方案主题馆”，在国家会议中心省区市政府展区设置，集成“零碳园区”全要素产业方案，构建“零碳园区”产业服务体系与省市政府交流合作场景。