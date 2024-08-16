专家呼吁：医理工协同助力肿瘤诊疗

“我国BNCT设备的技术水平与国外基本处于同一起跑线，具有完全自主知识产权。”中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所研究员陈和生在近日举行的第五届医学物理促进医疗器械行业发展论坛上说。此次论坛上，多位专家作主题报告，展示了近年来在医学物理研究助力下，我国肿瘤诊疗等领域大型医疗设备的研发成果和多种新兴放疗技术。

近十几年来，强流质子加速器的发展，带动基于加速器的硼中子俘获治疗（BNCT）技术进入快速发展期。陈和生认为：“我们要抓住机遇，实现BNCT设备和靶向药物国产化。”

BNCT是一种结合新型放射与药物的精准放疗方法，尤其适用于治疗脑胶质瘤、黑色素瘤等，且具备扩展到多种癌症类型的应用潜力。与其他放疗手段相比，BNCT所需的治疗次数更少，可大大减轻病人负担和医院压力。

陈和生认为，研发高效硼中子靶向药物是BNCT发展的关键。要通过构建新型递送体系、开发新的含硼化合物、探索新型BNCT联合治疗体系等途径，让硼中子靶向药物具备更高的肿瘤聚集比，靶向更多类型的肿瘤。

“未来，我们要使BNCT设备成为普惠型医疗设备，降低造价和运维成本，实现稳定高效运行，治疗更深部位肿瘤，为保障人民健康作出重要贡献。”陈和生说。

除了BNCT，FLASH放疗方法也是论坛上多位专家聚焦的话题。2014年，有国外学者发现，将放疗的剂量率提高约10000倍，癌症组织能照常被杀死，对正常组织的副作用却会大幅减小。这种现象被命名为FLASH效应，利用这一现象开展的治疗被称为FLASH放疗。中国工程物理研究院研究员吴岱在报告中介绍，FLASH放疗是当前物理、化学、生物和肿瘤治疗学的重要交叉研究方向，这项革命性技术有可能将1个月的疗程缩短至1天。

“电子、质子、光子、重离子的FLASH效应先后被发现，为我国放疗高端医疗装备相关产业带来前所未有的机遇，也为我国自主技术创新提供了全新赛道。”吴岱认为，FLASH放疗产业前景广阔，对国民经济发展具有重大意义。我国应积极开展相关基础研究，推动相关技术进步，并为我国赢得在该领域的国际话语权。

空间分割放疗（SFRT）的发展同样受到关注。传统放疗通过均匀照射整个肿瘤区域进行治疗，容易对正常组织造成辐射损伤。SFRT指的是在照射肿瘤区域时，医学物理师让放疗剂量不均匀分布，从而突破常规放疗中正常组织耐受性的限制，有效治疗大体积、放射抵抗或复发性肿瘤。

“设备和技术的突破，带来了放疗方法的进步。医学物理师作为具有理工背景的临床工作者，可以起到转化、协同的作用，把临床痛点变成科学问题，同时把技术突破转化为临床应用。”中国生物医学工程学会医学物理分会主任委员、北京协和医院放疗科研究员邱杰在致辞中表示，期待医理工协同碰撞出的火花，让更多“中国制造”投入到临床当中。