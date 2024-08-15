你想拥有好肤质吗？

快来掌握正确的洗脸方法！

记住这5个小细节，洗脸也能变成美肤秘籍！

坚持下来，好皮肤不再是梦，

你就是行走的水光肌女神！

出品：健康报·你问医答科普小组

审核：国家健康科普专家库成员、西安交通大学第二附属医院皮肤科主任 耿松梅

策划：李天舒 王宁

编辑：朴沁莹 王珺珂

来源：健康中国

(责编：杨光宇、胡永秋)