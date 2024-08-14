“胶囊太大，孩子吞咽太吃力，我想把里面的药粉溶在水里给孩子喝。”

“这药要求一天吃三次，刚好搭配着孩子的一日三餐，这就不会忘记！”

“医生说要饭后吃药，等孩子吃完最后一口饭，就马上让他吃药吧。”

“上次错过孩子的吃药时间了，那我这次就给他多吃一点……”

现实生活中，很多家长都是这样给孩子喂药的。然而，这些喂药方式并不正确，还很有可能使药效打折扣。对此，家长们可能表示不理解。

实际上，不同药物有不同的用药方式和用药时间。只有掌握了正确的服用方法和时机，才能更好地发挥药效，帮助孩子更快康复。

注意几个用药误区

这些问题不要大意

1、药片可以掰开、碾碎吃吗？

这种情况要根据不同药物的片剂类型和制剂工艺进行判断。

普通片和分散片在需要时，可以考虑掰开或碾碎后服用，可以沿刻痕或借助分药小工具，对药片进行切割。但大多数包衣片、肠溶片和缓释、控释片，不可掰开或碾碎服用，否则会影响药效。抗癫痫药丙戊酸钠缓释片（德巴金），可以沿刻痕对半掰开服用，但不能碾碎或咀嚼。

家长在给孩子吃药前，还要仔细查看药品说明书。如果说明书里提到“整片吞服”或“不可掰开或碾碎”等，那就不能掰开服用。

2、错过吃药时间可以补服吗？

良好的用药依从性是药物发挥作用的前提，但总会有忘记吃药的情况出现，这涉及漏服或晚服药物时该怎样补救这一复杂的问题。如何在合适的时间采取合适的补救剂量，使体内药物浓度达到有效水平，不至于太高或太低，是因人而异、因药而异的。

首先，每位患者的服药量、漏服次数、延迟服药时间等都可能不同，这使得补救措施无法一概而论。

其次，不同服药间隔的药物，比如一日一次服药和一日三次服药，漏服一次的影响程度区别很大，补救方法也不同。

因此，发现漏服药物时，除非药品说明书中明确提到补救措施，否则家长不要自行采取补救措施，尤其不可让孩子补服加倍剂量的药物。

作者：浙江大学医学院附属儿童医院药剂科 缪静 王君燕

审核：国家健康科普专家库成员、北京大学第三医院主任药师 杨毅恒

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