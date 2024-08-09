AIA美好生活嘉年华·北京站活动落幕

8月3日，由友邦人寿北京分公司（以下简称“友邦北京”）举办的“AIA美好生活嘉年华·北京站”活动在奥林匹克森林公园露天剧场启幕，近8000位友邦北京客户及营销员共聚夏日的森林与湖岸间，在这场集合健康路跑、草坪露营、潮流音乐、美好生活市集、亲子游戏等众多美好生活元素的盛会中，共享健康长久好生活。

作为“健康长久好生活”的倡导者，友邦北京一直积极致力于为北京地区客户带来周全的保险保障及健康的生活方式，自2016年起，先后通过音乐燃情的“爱乐跑”、趣味无穷的“泰坦跑”和纪念友邦百年华诞的“AIA 100 RUN”，累计为数万名客户带来全新的健康体验。随着2024年友邦保险再次提出“RETHINK HEALTHY健康新享法”品牌倡议，友邦北京也希望通过“AIA美好生活嘉年华”活动，唤醒大家对“健康”定义的重新认识，拥抱美好生活。

嘉年华当天，丰富的大型亲子互动游戏让孩子快乐沉浸其中，全家人一起闯关打卡，畅享无限量供应的亲子乐趣；在“美好生活市集”，大家畅享美食、潮玩，一起公园WALK不停；在“品牌快闪屋”，大家也更加深刻体会到友邦北京对客户的爱与守护，对卓越人才的培养与坚守；友邦北京将奥森公园2.6万平米的露天大草坪变为“快乐充能站”，三五好友几家人一起草坪露营，拥抱一场精神治愈，共同享受夏日午后的惬意时光；“5km健康跑”开启后，每个人都向着健康和美好奔跑而去，一边暴汗运动释放多巴胺，每公里专属拍照打卡和定制奖牌也令大家惊喜满满，收获欢乐的体验；天色渐暗，“放飞主舞台”区的音乐与热舞表演将活动带入高潮，专业教练天团带领大家暴汗蓄力，更有DJ表演掀起千人蹦迪。电音、律动、热舞、欢呼、笑脸，美好的画面在嘉年华现场一幕幕上演。

值得一提的是，友邦北京在嘉年华中引入公益元素，结合友邦“友爱防癌”公益项目、友邦天使心、友邦新阳光病房等品牌公益项目，特别邀请相关公益机构进行现场慈善义卖，号召公众共同献出爱心。同时，友邦北京关注ESG话题，不仅积极呼吁现场嘉宾保护环境，并以义卖形式助力共建“友爱地球，义卖款项也将用于“长江源水生态环境保护项目”。

从“健康长久好生活”的品牌理念，到“健康新‘享’法”的品牌倡议，友邦人寿一直在助力中国家庭拥抱可持续的健康生活，通过各类丰富多彩的健康活动，守护每个人对美好生活的向往。正如友邦人寿副总经理兼北京分公司总经理郭杰声所说：“这不仅是友邦北京为大家带来的一场美好生活盛会，更是我们焕新客户体验的全新启程。未来，我们也将一如既往地倡导健康生活方式，为客户朋友们带来更加优质的服务，帮助更多人拥抱健康新‘享’法”。