报告称，上海经常参加体育锻炼人数比例达50.5%

2024年8月8日是中国第16个“全民健身日”。当日在沪发布的《2023年上海市全民健身发展报告》(以下简称“报告”)显示，上海市经常参加体育锻炼的人数比例达50.5%。

为了构建更高水平的全民健身公共服务体系，上海市体育局制定了《上海市全民健身发展指数评估办法(2021-2025年)》(简称“600指数”)，上海体育大学作为第三方承担了“600指数”评估工作。自2012年首次向社会公布，上海市全民健身发展指数已连续发布12年。

上海市全民健身发展600指数由“健身设施”“健身组织”“健身活动”“健身指导”“体质健康”以及“市民参与”六个单项指数构成。报告显示，上海全民健身600指数总分为486.7，指数总体较高。其中“体质健康”指数最高，“健身设施”指数最低，“健身指导”较上一年度进步明显。

健身设施方面，2023年，上海市各区继续推进健身设施建设补短板五年行动计划，新增体育场地面积251.68万平方米，各区共完成健身设施重点项目1888个。截至2023年底，上海市人均体育场地面积达到2.6平方米。

健身组织方面，截至2023年底，上海市共有在民政部门注册的体育社会组织1327个，体育健身团队74478个，每万人拥有体育健身组织30.5个。上海市共有社区体育俱乐部数量160个，街镇覆盖率为74.4%。

健身活动方面，2023年，上海市各级体育部门牵头举办各级各类赛事活动18754场，1122万人次参与。该年度上海城市业余联赛共举办赛事活动7895场，共有850万人次参与。

健身指导方面，截至2023年底，上海市共有在册社会体育指导员63198名，达到常住人口的2.5‰，上海市在信息化管理平台注册的活跃社会体育指导员总数46466人，平均年龄43岁。全年开展体育服务配送进社区、进企业、进学校、进农村、进单位、进军营共计36503场。其中体育服务配送进社区17800场，服务市民155万人次。

体质健康方面，上海市区级体质监测指导中心全覆盖。截至2023年底，社区体质监测街镇覆盖率为80.9%。市民参与方面，2023年，上海市、区、街镇三级投入全民健身人均日常工作经费为31.4元人民币，上海市经常参加体育锻炼人数比例达50.5%，市民对全民健身公共服务体系满意度较高。

据悉，申城的“全民健身日·体育宣传周”活动自8月3日启动至8月8日，全市共举办423场赛事活动，吸引55000余人次参与。