甲醛检测和治理数据造假坑害了谁

据央广网报道，今年2月，成都的杜兰和9岁的儿子搬到装修过的新房，担心甲醛超标对孩子身体有影响，她在搬家前花费2990元购买了全屋甲醛检测和治理服务。没想到，检测机构在数据上做了手脚，治理后数据达标了，但实际的甲醛含量仍超国标一倍多。杜兰的遭遇极具代表性，不少消费者有相似的经历。山西、河北、广东、四川等地多个受访的甲醛检测加盟商均表示，自己在接受总部培训或承接线上派单业务时，都被指导过如何调控检测数据，让甲醛检测超标，借此引导客户购买甲醛治理服务。

在某些检测机构那里，检测只是个幌子，检测不为赚钱甚至可以免费，“治理”才是目的，才有收取更高费用的理由——只有通过造假让甲醛数据超标，才能赚到客户更多钱。或许甲醛本来不超标，但消费者为了安全起见去做检测，结果反倒生出事端。并且，有的房屋换一家检测机构又得出不同的结果，治理了一次仍然检测超标，真不知哪个是真、哪个是假。消费者被坑了不少钱，却只是花钱买闹心。

更不可忽视的是，消费者的心理和身体都可能受到影响。为了诱使消费者治理甲醛，一些检测机构大肆宣扬甲醛可致癌症等多种疾病，有的机构在宣传手册中将“甲醛”“白血病”等字样在图上标红放大，从而制造“甲醛焦虑”。消费者受到惊吓，不仅可能任其摆布，而且还会出现心理阴影和恐慌等负面情绪。甲醛检测数据造假，尤其是为了证明治理效果而掩盖甲醛超标数据，消费者掌握不了实情，反而可能因甲醛超标危害健康。

从表面上看，甲醛检测机构如此做生意可以赚到不少钱，是“精明”之举。然而，信任是商业的基础，类似的造假多了，必然会影响行业声誉。当前由于检测造假的事件时有耳闻，一些消费者已对甲醛检测机构失去了信任，这种趋势若得不到扭转，久而久之，这个市场就会逐渐萎缩。事实上，只要检测机构诚信经营，在民众的健康与环保意识不断增强的当下，甲醛检测和治理的潜在市场需求巨大。毫不夸张地说，这种造假无异于饮鸩止渴，白白糟蹋了甲醛检测的市场蛋糕，并终将反过来坑害检测机构自身，让整个行业付出巨大的代价。

甲醛检测和治理数据造假的多重危害应引起社会重视，倘若造假的风气继续在行业内蔓延，整个行业生态就可能惨遭破坏。失去信任很容易，重建信任却很艰难，狠刹这股造假风已成当务之急。无论是出于保护消费者的利益与健康的目的，还是为了促进这个行业健康发展，都要对这类行为坚决给予整治。只有让这类数据真实可信，治理有效透明，才能让消费者安心购买甲醛检测与治理服务，从而最终实现供需双方的共赢。